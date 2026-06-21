Pronostic Argentine – Autriche : après son triplé, Messi va-t-il récidiver ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Autriche, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Large vainqueur de l’Algérie (3-0) lors de son entrée en lice au Mondial 2026 grâce à un triplé de Lionel Messi, l’Argentine disputera probablement la finale du groupe J ce lundi (19h) face à l’Autriche, qui a également débuté sa compétition par un succès, obtenu non sans mal contre la Jordanie (3-1). Une affiche qui pourrait déjà permettre au vainqueur de prendre une sérieuse option sur la première place.

Coupe du monde 2026 – Argentine vs Autriche

Lundi 22 juin juin 2026 · 19h · AT&T Stadium

Argentine : Messi veut enchaîner

Tenante du titre mondial, l’Argentine a parfaitement lancé sa campagne américaine. Face à l’Algérie, les hommes de Lionel Scaloni ont livré une prestation pleine de maîtrise, ne laissant pratiquement aucune chance à leur adversaire. Lionel Messi a rappelé qu’il restait l’un des joueurs les plus décisifs de la planète avec un triplé qui a marqué les esprits.

Plus globalement, l’Albiceleste impressionne par sa régularité. Les Argentins restent sur une longue série de succès et continuent de s’appuyer sur un collectif parfaitement huilé autour de cadres comme Emiliano Martinez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez ou encore Julian Alvarez.

Une victoire face à l’Autriche leur ouvrirait déjà les portes des 16es de finale tout en leur permettant d’aborder sereinement la dernière journée contre la Jordanie.

Autriche : un révélateur de son niveau réel

L’Autriche a elle aussi réussi son entrée dans la compétition en dominant la Jordanie (3-1). Les hommes de Ralf Rangnick ont toutefois mis du temps à faire la différence et ont parfois laissé apparaître certaines fragilités défensives.

Cette sélection autrichienne possède néanmoins de solides arguments. Le duo Konrad Laimer – Marcel Sabitzer apporte beaucoup d’intensité au milieu, tandis que David Alaba reste le leader naturel de cette équipe. Le pressing haut mis en place par Rangnick pourrait d’ailleurs gêner par séquences la relance argentine.

Mais l’Autriche n’a pas encore affronté un adversaire du calibre de l’Albiceleste dans ce tournoi. Cette rencontre permettra de mesurer ses véritables ambitions.

Les confrontations entre les deux nations

Les affrontements entre l’Argentine et l’Autriche restent relativement rares.

Sur les dernières confrontations :

Argentine : 1 victoire

Autriche : 0 victoire

Match nul : 1

L’Albiceleste garde donc un léger avantage historique avant ce duel.

Les compos probables

La compo probable de l’Argentine : E. Martinez – Montiel, Romero, L. Martinez, Medina – De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada – Messi, Martinez.

Absent : Aucun.

Incertains : Tagliafico, Paredes (préservés).

La compo probable de l’Autriche : A. Schalger – Posch, Lienhart, Alaba, Mwene – X. Schalger, Seiwald- Schmid, Laimer, Sabitzer – Arnautovic.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Lionel Messi (Argentine) : Légende vivante du football mondial, Lionel Messi a parfaitement lancé sa Coupe du monde 2026. Auteur d’un triplé face à l’Algérie lors de la première journée, le capitaine de l’Albiceleste a rappelé qu’il restait capable de faire basculer une rencontre à lui seul. En pleine confiance et au cœur du jeu argentin, le joueur de 39 ans sera une nouvelle fois l’homme à surveiller de près côté argentin.

Marko Arnautovic (Autriche) : Remplaçant au coup d’envoi contre la Jordanie, l’expérimenté attaquant autrichien a parfaitement rempli son rôle en trouvant le chemin des filets après son entrée en jeu. À 37 ans, l’ancien joueur de l’Inter Milan demeure l’un des leaders offensifs de sa sélection. Son impact physique, son expérience du haut niveau et son efficacité dans la surface pourraient poser des problèmes à la défense argentine.

Les tendances des cotes : avantage à l’Argentine

Issue Cote Victoire de l’Argentine 1,56 Match nul 4,10 Victoire de l’Autriche 6,50

Les bookmakers accordent une nette préférence aux champions du monde. La qualité de l’effectif argentin, son expérience des grands rendez-vous et sa démonstration contre l’Algérie expliquent cet écart de cotes.

Nos pronostics pour Argentine – Autriche

Victoire de l’Argentine : L’Albiceleste semble disposer de davantage de certitudes collectives et individuelles que son adversaire. Portée par un Messi en grande forme, elle possède les armes pour faire la différence.

Lionel Messi buteur : Après son triplé lors de la première journée, le numéro 10 argentin apparaît comme l’un des candidats les plus crédibles pour trouver une nouvelle fois le chemin des filets.

Score possible

2-0 pour l’Argentine : L’Autriche devrait offrir davantage de résistance que l’Algérie grâce à son organisation et son pressing. Mais l’expérience, la maîtrise collective et le talent offensif des champions du monde pourraient finir par faire pencher la balance. Un succès qui permettrait à l’Argentine de prendre seule les commandes du groupe J avant la dernière journée.