ASSE Mercato : trois nouveaux cadors débarquent pour Stassin !

Le Sporting Portugal, Naples et Galatasaray seraient entrés dans la danse pour recruter Lucas Stassin.

La liste des prétendants de Lucas Stassin commence à sérieusement s’allonger. En plus du FC Porto, de Braga ou encore de Brentford, trois autres cadors européens seraient également sur les rangs de l’attaquant de l’AS Saint-Étienne, selon le média portugais O Jogo. Il s’agit du Sporting Portugal, de Naples et de Galatasaray. Une concurrence qui témoigne de la cote grandissante du jeune avant-centre belge sur le marché des transferts malgré une saison contrastée sous le maillot des Verts.

Stassin veut franchir un nouveau cap cet été

Après avoir déjà voulu quitter le Forez l’été dernier, l’ancien joueur de Westerlo ne se verrait pas enchaîner une deuxième saison en Ligue 2 et voudrait ainsi quitter l’ASSE lors du mercato estival. Du côté de Saint-Étienne, la position resterait inchangée : le club ne serait pas vendeur à tout prix. Même en Ligue 2, les dirigeants stéphanois considéreraient Lucas Stassin comme un élément important du projet sportif.