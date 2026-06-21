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FRANCE

Stade Rennais Mercato : les deux nouvelles priorités de Haise sont connues !

Par Fabien Chorlet - 21 Juin 2026, 08:00
Franck Haise

Après trois premières recrues, le Stade Rennais aurait déjà identifié ses deux prochaines priorités du mercato estival.

Après avoir enregistré les arrivées libres d’Adrien Thomasson et Issa Soumaré, le Stade Rennais a officialisé ce samedi la venue du jeune défenseur central portugais, Gonçalo Oliviera, en provenance de Benfica. Mais le club Rouge et Noir ne compte pas s’arrêter là cet été et souhaiterait encore renforcer plusieurs secteurs de jeu avant la clôture du mercato estival.

Un défenseur central expérimenté et un ailier droit comme prochaines priorités !

Le journaliste de Ouest-France, Guillaume Lainé, a fait le point ce samedi soir sur la suite du mercato estival rennais. Selon notre confrère, les dirigeants rennais prioriseraient désormais le recrutement d’un défenseur central supplémentaire et d’un ailier droit.

Pour compléter son secteur défensif, Rennes ciblerait un joueur expérimenté et et disposerait de deux pistes avancées. L’investissement financier pourrait d’ailleurs être conséquent sur ce dossier. Concernant l’ailier droit, un profil de percussion serait recherché. Là encore, les dirigeants rennais seraient prêts à réaliser un effort financier important pour renforcer ce secteur.

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