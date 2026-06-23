Pronostic Maroc – Haïti : les Lions de l’Atlas déjà en 16es ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Maroc et Haïti, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Après avoir tenu tête au Brésil (1-1) lors de son entrée en lice puis enchaîné avec une précieuse victoire contre l’Écosse (1-0), le Maroc affronte Haïti dans la nuit de mercredi à jeudi (0h) pour son troisième et dernier match de poule de la Coupe du monde 2026. Deuxièmes du groupe C à égalité de points avec la Seleção, les Lions de l’Atlas ont leur qualification en main et peuvent même viser la première place du groupe en cas de nouveau succès.

Coupe du monde 2026 – Maroc vs Haïti

Jeudi 25 juin 2026 · 0h · Mercedes-Benz Stadium

Maroc : terminer le travail et viser la première place

Très attendu dans cette Coupe du monde 2026 après son formidable parcours des dernières années sur la scène internationale, le Maroc répond présent. Les Lions de l’Atlas ont d’abord réalisé une belle performance en accrochant le Brésil (1-1), avant de confirmer face à l’Écosse (1-0) lors de la deuxième journée.

Avec quatre points au compteur, les hommes de Walid Regragui abordent cette dernière rencontre de groupe dans une position idéale. Une victoire leur assurerait quasiment une place en 16es de finale et pourrait même leur permettre de terminer en tête du groupe C selon le résultat du match entre l’Écosse et le Brésil. Solides défensivement avec un seul but encaissé depuis le début du tournoi, les Marocains semblent avoir trouvé le bon équilibre entre rigueur collective et efficacité offensive.

Haïti : sauver l’honneur avant de quitter le Mondial

Pour sa première participation à une Coupe du monde, Haïti découvre le très haut niveau. Battus par l’Écosse (0-1) lors de leur entrée en lice puis largement dominés par le Brésil (0-3), les Grenadiers n’ont toujours pas inscrit le moindre but dans la compétition.

Déjà virtuellement éliminés de la course à la qualification, les Haïtiens tenteront néanmoins de terminer leur tournoi sur une bonne note. Face à l’un des favoris du groupe, ils devront afficher davantage d’ambition offensive tout en conservant une certaine discipline défensive afin d’éviter une nouvelle lourde défaite.

Les confrontations entre les deux nations

Le Maroc et Haïti ne se sont jamais affrontés en match officiel au cours de leur histoire.

Sur les confrontations recensées :

Maroc : 0 victoire

Haïti : 0 victoire

Match nul : 0

Cette rencontre constituera donc une première entre les deux sélections.

Les compos probables

La compo probable du Maroc : Bounou – Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui – El Aynaoui, Bouaddi – Diaz, Ounahi, El Khanouss – Saibari.

Absent : Aucun.

La compo probable d’Haïti : Placide – Arcus, Adé, Delcroix, Expérience – Deedson, Jean-Jacques, Bellegarde, Providence – Isidor, Pierrot.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Brahim Diaz (Maroc) : Très attendu depuis le début de cette Coupe du monde, le meneur de jeu marocain est l’un des principaux détonateurs offensifs des Lions de l’Atlas. Grâce à sa qualité technique, sa vision du jeu et sa capacité à faire des différences dans les petits espaces, le joueur du Real Madrid pourrait être l’un des hommes clés de cette rencontre face à une défense haïtienne qui devrait beaucoup subir.

Wilson Isidor (Haïti) : Malgré les deux défaites concédées par les Grenadiers depuis le début du tournoi, Wilson Isidor reste l’un des principaux atouts offensifs de sa sélection. Rapide et percutant, l’ancien attaquant du Zénith Saint-Pétersbourg cherchera à profiter des rares espaces laissés par le Maroc pour faire parler sa vitesse et tenter de débloquer le compteur but de son équipe dans cette Coupe du monde.

Les tendances des cotes : avantage très net au Maroc

Issue Cote Victoire du Maroc 1,22 Match nul 5,80 Victoire d’Haïti 13,00

Les bookmakers ne laissent que très peu de place au doute avant cette rencontre. Le Maroc possède un effectif largement supérieur sur le papier et a déjà démontré sa capacité à rivaliser avec des nations majeures comme le Brésil. Haïti, de son côté, a montré beaucoup de courage mais semble encore trop limitée pour espérer rivaliser sur la durée avec les meilleures sélections du tournoi.

Nos pronostics pour Maroc – Haïti

Victoire du Maroc avec plus de 2,5 buts dans le match : Les Lions de l’Atlas devraient monopoliser le ballon et se créer de nombreuses situations face à une défense haïtienne qui a déjà encaissé quatre buts en deux rencontres.

Moins de 3,5 buts dans le match : Le Maroc est une équipe très solide défensivement qui ne cherche pas forcément à infliger des cartons, tandis qu’Haïti devrait évoluer assez bas.

Score possible

3-0 pour le Maroc : Supérieurs dans tous les compartiments du jeu et encore motivés par la perspective de terminer premiers du groupe C, les Marocains semblent avoir toutes les cartes en main pour conclure cette phase de groupes par une victoire convaincante et aborder les 16es de finale avec un maximum de confiance.