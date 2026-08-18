FC Nantes : un ancien grand espoir relance enfin sa carrière à l’étranger

Longtemps considéré comme l’un des éléments prometteurs de la formation nantaise, Mohamed Achi poursuit désormais son parcours en Bulgarie. Le milieu de 24 ans vient de débloquer son compteur avec le Cherno More Varna.

Achi trouve déjà le chemin des filets

Titulaire depuis son arrivée au Cherno More Varna, Mohamed Achi n’aura attendu que son quatrième match pour inscrire son premier but. Face au CSKA Sofia, le gaucher a parfaitement négocié un appel dans la profondeur avant d’enchaîner contrôle et frappe croisée dès la 10e minute, comme le rapporte Tribune Nantaise.

Cette ouverture du score n’a toutefois pas suffi à son équipe, finalement battue 4-1. Sur le plan personnel, l’ancien Canari confirme néanmoins ses débuts encourageants dans un championnat qu’il découvre.

Un potentiel jamais confirmé au FC Nantes

Natif de Bondy et entraîné dans sa jeunesse par Wilfried Mbappé, Achi avait franchi presque toutes les étapes à la maison Jaune et Verte. International français dans plusieurs catégories jusqu’aux U20, il était même présenté comme un possible successeur de Ludovic Blas.

Malgré plusieurs préparations estivales avec les professionnels, le milieu offensif n’est jamais parvenu à s’installer dans le groupe nantais. Son prêt au Paris 13 Atletico, en janvier 2023, s’était soldé par 13 apparitions sans véritable déclic.

Mercato. FC Nantes : Ali Yousuf en passe de revenir au pays. — @dphelippeau https://twitter.com/dphelippeau/status/2088197154208665697

La Bulgarie pour donner un nouvel élan à sa carrière

Parti ensuite à Rodez, Mohamed Achi n’y a disputé que 20 rencontres de Ligue 2 en deux saisons, avec un rôle limité dans la rotation. À 24 ans et à un an de la fin de son contrat, il a donc choisi de tenter sa chance à l’étranger.

Son arrivée au Cherno More, septième du dernier championnat bulgare, lui offre pour l’instant le temps de jeu qui lui a longtemps manqué. Encore loin des attentes placées en lui à Nantes, Achi conserve surtout une place dans le football professionnel et l’occasion de relancer un parcours qui peinait à décoller.