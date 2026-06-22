Pronostic Angleterre – Ghana : les Three Lions en route vers la qualification ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre l’Angleterre et le Ghana, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Tombeuse de la Croatie (4-2) au terme d’un match spectaculaire qui restera comme l’une des affiches marquantes de ce début de Coupe du monde 2026, l’Angleterre a frappé un grand coup d’entrée. Les Three Lions tenteront de confirmer ce mardi (22h) face au Ghana, qui a su faire preuve d’un réalisme redoutable pour venir à bout du Panama (1-0) malgré une domination adverse durant une bonne partie de la rencontre.

Coupe du monde 2026 – Angleterre vs Ghana

Mardi 23 juin 2026 · 22h · Gillette Stadium

Angleterre : confirmer après le choc face à la Croatie

L’Angleterre a sans doute signé l’une des prestations les plus convaincantes de la première journée. Opposés à une solide équipe croate, les hommes de Thomas Tuchel ont affiché une impressionnante force de frappe offensive pour s’imposer 4-2 au terme d’un match rythmé et spectaculaire.

Portés par une génération particulièrement talentueuse, les Three Lions semblent avoir trouvé un excellent équilibre entre maîtrise collective et efficacité offensive. Jude Bellingham, Bukayo Saka ou encore Harry Kane offrent à l’Angleterre de nombreuses solutions pour faire la différence à tout moment.

Avec trois points déjà en poche, les Anglais ont l’occasion de valider leur qualification avant de conclure leur phase de groupes face au Panama.

Ghana : surfer sur sa réussite

Le Ghana a parfaitement lancé son tournoi en s’imposant 1-0 contre le Panama. Un succès précieux obtenu grâce à une grande solidarité défensive et une efficacité maximale dans les moments clés de la rencontre.

Les Black Stars ont cependant souffert durant de longues séquences face aux Panaméens et devront probablement afficher un tout autre visage contre une sélection anglaise bien plus talentueuse offensivement. Les Ghanéens pourront néanmoins s’appuyer sur leur impact physique, leur vitesse dans les transitions et leur capacité à exploiter les moindres espaces laissés par l’adversaire.

Un résultat positif contre l’Angleterre rapprocherait fortement le Ghana des huitièmes de finale et constituerait l’une des surprises de cette phase de groupes.

Les confrontations entre les deux nations

L’Angleterre et le Ghana ne se croisent que très rarement sur la scène internationale.

Sur leurs dernières confrontations :

Angleterre : 1 victoire

Ghana : 0 victoire

Match nul : 0

Les Three Lions disposent donc d’un léger avantage historique avant ce rendez-vous.

Les compos probables

La compo probable de l’Angleterre : Pickford – James, Konsa, Guéhi, O’Reilly – Anderson, Rice – Madueke, Bellingham, Gordon – Kane.

Absent : Aucun.

La compo probable du Ghana : Ati-Zigi – Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah – Yirenkyi, Partey Nuamah, Sulemana, Semenyo – J. Ayew.

Absent : Aucun.

Incertain : Ati-Zigi.

Les joueurs à suivre

Jude Bellingham (Angleterre) : Étincelant lors du succès anglais face à la Croatie, Jude Bellingham a une nouvelle fois démontré pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Capable d’influencer toutes les phases du jeu, le joueur du Real Madrid apporte à la fois de l’impact physique, de la créativité et un vrai danger dans les trente derniers mètres. Face à un Ghana qui devrait évoluer assez bas, sa capacité à casser les lignes pourrait être déterminante.

Antoine Semenyo (Ghana) : Très précieux lors de la victoire contre le Panama, Antoine Semenyo s’affirme comme l’une des principales armes offensives des Black Stars. Grâce à sa puissance, sa vitesse et sa capacité à prendre la profondeur, l’attaquant de Bournemouth est capable de mettre en difficulté n’importe quelle défense. Si le Ghana veut créer l’exploit face à l’Angleterre, il devra probablement s’appuyer sur les qualités de percussion de son numéro 9.

Les tendances des cotes : net avantage à l’Angleterre

Issue Cote Victoire de l’Angleterre 1,20 Match nul 6,50 Victoire du Ghana 14,00

Les bookmakers ne laissent que très peu de place au doute avant cette rencontre. Impressionnants lors de leur succès contre la Croatie (4-2), les Three Lions disposent de l’un des effectifs les plus talentueux du tournoi et apparaissent comme les grands favoris de ce duel. Le Ghana a certes parfaitement lancé sa Coupe du monde face au Panama, mais devra réaliser un véritable exploit pour faire tomber une sélection anglaise en pleine confiance.

Nos pronostics pour Angleterre – Ghana

Victoire de l’Angleterre avec plus de 2,5 buts dans le match : Les Anglais ont affiché de très belles choses offensivement contre la Croatie et devraient se créer de nombreuses occasions face à un adversaire qui risque de subir davantage.

Harry Kane buteur : Dans un match où l’Angleterre devrait avoir la maîtrise du ballon, le capitaine des Three Lions apparaît comme l’un des candidats les plus crédibles pour trouver le chemin des filets.

Score possible

3-1 pour l’Angleterre : Le Ghana possède suffisamment de qualités offensives pour inquiéter ponctuellement les Anglais. Mais la profondeur de banc, l’expérience et la puissance offensive des Three Lions devraient leur permettre de s’imposer et de se rapprocher fortement des 16es de finale.