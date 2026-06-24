FC Nantes : Kita annonce une décision radicale, fait une révélation mercato et répond sur la vente

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2025-2026, le FC Nantes entame une profonde reconstruction. Face à la presse, Franck Kita a assumé les erreurs ayant conduit à la chute des Canaris.

Pour la troisième fois de son histoire, le FC Nantes évoluera en Ligue 2 la saison prochaine. Une relégation qui a marqué un tournant dans l’histoire récente du club et poussé Franck Kita à sortir du silence lors de la présentation officielle de Michel Der Zakarian.

Le directeur général des Canaris a reconnu les erreurs commises lors du dernier exercice :

« On a renouvelé tout l’effectif, de coach. Changement radical dans l’effectif. Des joueurs qui ne se connaissent pas. In fine, tout ce qu’il ne faut pas faire. »

Selon lui, cette instabilité a largement contribué à la chute du club :

« Je prends l’entière responsabilité de cette sortie de route. Une fois qu’on a dit ça et qu’à la fin du match contre Toulouse, on est en L2, il faut travailler et se relever. »

Remonter dès la première saison, avec un mercato L2

Malgré la relégation, la direction nantaise affiche ses ambitions. Franck Kita a annoncé un budget d’environ 30 millions d’euros pour la saison 2026-2027 et vise un retour immédiat parmi l’élite.

« On veut remonter tout de suite. La première année est fondamentale, après c’est plus difficile. »

Le dirigeant nantais estime que le club doit s’appuyer sur des joueurs expérimentés et habitués aux exigences du football français :

« On va prendre des joueurs qui connaissent la France, la Ligue 2. »

Une stratégie qui correspond parfaitement au profil de Michel Der Zakarian, spécialiste des opérations remontée et déjà artisan de deux accessions avec le FC Nantes par le passé. Son retour sur le banc des Canaris marque la volonté du club de s’appuyer sur des valeurs sûres pour retrouver rapidement la Ligue 1.

Der Zakarian, l’homme de la reconstruction

Malgré un passif parfois tendu avec la famille Kita, Michel Der Zakarian a accepté de revenir à la Beaujoire pour relever le défi.

Franck Kita a justifié ce choix :

« Il a une grande expérience de la France, de la Ligue 1, de la Ligue 2. Il est habitué à faire monter des clubs en Ligue 1. C’est un gagneur. »

Le dirigeant a également confirmé une décision radicale : aucun directeur sportif ne serait recruté, préférant confier l’autorité sportive à un entraîneur-manager expérimenté.

« Je pense qu’il n’a besoin de personne. »

Agacé, Franck Kita répond aux critiques

Interrogé sur l’absence supposée des dirigeants au quotidien du club, Franck Kita s’est montré particulièrement agacé.

« Vous êtes dans la provocation et je ne répondrai pas à ça. »

Face aux critiques récurrentes visant la gouvernance des Kita, le dirigeant a rappelé que le même fonctionnement existait également lors des saisons plus positives du club, notamment lors de la victoire en Coupe de France et des qualifications européennes.

Le dossier de la vente du club balayé

Alors que plusieurs rumeurs faisaient état d’une vente imminente du FC Nantes, Franck Kita a fermement démenti.

« Non, ils (Canal+) ont indiqué que le club était en train d’être vendu très rapidement. Malgré tout, j’ai signé un coach, un staff et deux joueurs, et je suis là devant vous. »

Un message clair destiné à mettre fin aux spéculations entourant l’avenir de l’actionnariat nantais.

Maxime Dupé fait son grand retour à la maison

Dans cette volonté de reconstruire sur des bases solides, le FC Nantes a officialisé le retour d’un visage bien connu des supporters : Maxime Dupé. Libre de tout contrat, le gardien de 33 ans s’est engagé pour deux saisons, avec une année supplémentaire en option. Il devient ainsi la deuxième recrue estivale des Canaris après Wilitty Younoussa.

Le message envoyé par le FC Nantes est clair : avec Michel Der Zakarian sur le banc et Maxime Dupé dans les buts, l’heure est à la reconstruction, mais surtout à la remontée.