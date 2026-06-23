Pronostic République tchèque – Mexique : qualification ou élimination pour les Tchèques ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la République Tchèque et le Mexique, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Vainqueur de ses deux premiers matchs de poule, le Mexique fait partie des rares sélections déjà qualifiées pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Déjà assuré de terminer à la première place du groupe A, le Tri abordera donc sans pression, dans la nuit de mercredi à jeudi (3h), son troisième et dernier match face à la République Tchèque, qui conserve encore ses chances de qualification pour la phase finale.

Coupe du monde 2026 – République Tchèque vs Mexique

Jeudi 25 juin 2026 · 3h · Mercedes-Benz Stadium

République Tchèque : un dernier espoir à entretenir

La République tchèque n’a pas connu le début de tournoi espéré. Battus d’entrée par la Corée du Sud (2-1), les hommes d’Ivan Hašek ont ensuite laissé filer de précieux points en concédant le nul face à l’Afrique du Sud (1-1). Avec un seul point au compteur, ils occupent actuellement la troisième place du groupe A.

Les Tchèques conservent toutefois une chance de qualification, notamment dans la course aux meilleurs troisièmes. Pour cela, ils devront réaliser un exploit face à un Mexique jusque-là irréprochable. Plus entreprenants offensivement lors de leur deuxième sortie, les partenaires de Pavel Šulc devront afficher la même ambition tout en corrigeant certaines largesses défensives aperçues depuis le début de la compétition.

Mexique : préserver la dynamique avant les matchs couperets

Peu de monde imaginait le Mexique valider aussi rapidement son billet pour les 16es de finale. Pourtant, le Tri a parfaitement négocié ses deux premières rencontres en dominant successivement l’Afrique du Sud (2-0) puis la Corée du Sud (1-0). Deux victoires qui lui assurent déjà la première place du groupe avant même cette dernière journée.

Dans ces conditions, Javier Aguirre pourrait être tenté de faire souffler plusieurs cadres afin d’aborder la phase finale avec un effectif frais. Même remaniés, les Mexicains disposent toutefois d’une profondeur de banc intéressante et auront à cœur de conserver leur invincibilité. Avec seulement zéro but encaissé jusqu’ici, ils figurent parmi les équipes les plus solides défensivement du tournoi.

Les confrontations entre les deux nations

La République Tchèque et le Mexique se sont affrontés qu’à une seule reprise au cours de leur histoire. C’était en 2000 lors d’un match amical. Les Tchèques s’étaient imposés (2-1).

Sur les confrontations recensées :

République Tchèque : 1 victoire

Mexique : 0 victoire

Match nul : 0

Les compos probables

La compo probable de la République Tchèque : Kovar – Holes, Hranac, Krejci – Coufal, Soucek, Sojka, Sadilek – Hlozek, Schick, Provod.

Absent : Jurasek (blessé).

Incertain : Kuchta (blessé).

La compo probable du Mexique : Ochoa – Reyes, Alvarez, Vasquez, Chavez Garcia – Fidalgo, Pineda, Vargas – Vega, Gimenez, Huerta.

Absent : Montes (suspendu).

Les joueurs à suivre

Patrik Schick (République tchèque) : L’attaquant du Bayer Leverkusen reste la principale arme offensive tchèque. Dans un match où son équipe devra probablement prendre des risques, sa qualité de finition et son jeu aérien pourraient faire la différence face à une défense mexicaine qui n’a pourtant encore jamais cédé dans ce Mondial.

Santiago Giménez (Mexique) : L’avant-centre du Milan AC est l’un des leaders offensifs du Tri. Même si le sélectionneur mexicain décide de faire tourner, l’ancien buteur de Feyenoord possède les qualités nécessaires pour profiter des espaces que laissera une République tchèque obligée d’attaquer.

Les tendances des cotes : le Mexique reste favori

Issue Cote Victoire de la République tchèque 3,90 Match nul 3,85 Victoire du Mexique 1,87

Malgré une qualification déjà assurée et une première place du groupe acquise, le Mexique conserve la confiance des bookmakers. Le Tri a impressionné lors de ses deux premières sorties avec deux victoires et aucun but encaissé. La République tchèque, elle, devra absolument gagner pour continuer à croire aux 16es de finale, mais son début de tournoi mitigé et les interrogations autour de sa solidité défensive expliquent son statut d’outsider. Attention toutefois à l’écart relativement réduit entre les deux équipes, qui laisse penser que les opérateurs anticipent un match plus disputé qu’il n’y paraît, notamment en raison de l’absence d’enjeu pour les Mexicains.

Nos pronostics pour République Tchèque – Mexique

Victoire du Mexique : Même avec une éventuelle rotation, le Tri a montré beaucoup plus de maîtrise que les Tchèques depuis le début du tournoi. Les Mexicains disposent d’un effectif plus complet et voudront probablement terminer cette phase de groupes invaincus.

Les deux équipes marquent : La République tchèque n’a plus le choix et devra prendre des risques pour espérer se qualifier. Cette obligation de résultat pourrait lui permettre de trouver l’ouverture, mais aussi d’offrir des espaces aux attaquants mexicains.

Score possible

1-2 pour le Mexique : Les Tchèques devraient livrer une bataille acharnée et jouer leur va-tout, mais l’expérience et la qualité collective du Mexique pourraient finir par faire la différence dans une rencontre ouverte et animée.