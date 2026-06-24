FC Nantes : Der Zakarian fixe ses règles pour le mercato et recadre déjà les joueurs sur le départ

De retour sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian affiche un discours lucide sur la construction de son effectif.

Fraîchement revenu à la tête du FC Nantes, Michel Der Zakarian ne cache pas l’ampleur du travail qui l’attend. Interrogé ce mercredi sur la construction de son groupe, il annonce une phase d’observation et d’ajustement.

« On commence à 24. On sait pertinemment que certains joueurs vont partir. D’autres vont arriver. On doit travailler pour faire un effectif. Plusieurs jeunes du centre de formation sont montés. On va en observer pendant la préparation. Je déciderai qui reste avec nous. »

Le technicien nantais insiste sur la nécessité de s’appuyer sur le groupe existant tout en l’adaptant progressivement aux exigences de la saison à venir.

« Pour le reste, il y a de la qualité. Il y a des saisons où tu passes à travers, mais ça n’enlève pas qu’il y a de bons joueurs. On va s’appuyer sur ce qu’il y a aujourd’hui. »

Entre départs et arrivées : un équilibre à trouver

Dans un contexte de mercato agité, Der Zakarian sait déjà que son effectif va évoluer rapidement. Le FC Nantes, relégué en Ligue 2, doit recomposer un groupe capable de jouer les premiers rôles.

Le coach assume pleinement cette phase de transition :

« On va essayer d’améliorer l’équipe en prenant des joueurs. Les postes qui vont être libérés, on va les remplir. »

Un état d’esprit jugé indispensable pour viser la remontée

Au-delà du mercato, Der Zakarian met l’accent sur un facteur essentiel selon lui : l’engagement du groupe. Pour espérer remonter en Ligue 1, le coach estime que l’état d’esprit sera déterminant.

« Pour avoir une équipe capable de remonter, il fallait aussi garder un état d’esprit. C’est ce que j’ai dit aux joueurs. »

Un message clair envoyé à un vestiaire en pleine mutation, où certains joueurs pourraient quitter le club cet été.

Une mission claire : reconstruire pour remonter

Le retour de Michel Der Zakarian à Nantes s’inscrit dans un objectif bien défini : remettre le club dans l’élite. Connu pour avoir déjà réussi deux montées avec les Canaris lors de ses précédents passages, l’entraîneur repart sur un chantier qu’il connaît bien.

Mais cette fois, le contexte est plus instable, avec un effectif encore en construction et un mercato loin d’être finalisé.