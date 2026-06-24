Arrivé en provenance du RC Strasbourg, Sacha Lung (18 ans) ne fait pas l’unanimité chez les supporters de l’OM.

L’OM n’a même pas encore lancé sa saison que déjà une arrivée fait débat. Recruté en provenance du RC Strasbourg, le jeune Sacha Lung (18 ans) suscite des réactions contrastées chez les supporters marseillais.

Le profil de Lung divise déjà

Si le joueur est perçu comme un pari sur l’avenir, une partie des fans de l’OM s’interroge sur son arrivée. Certains estiment que le club devrait privilégier des renforts plus expérimentés, capables d’apporter rapidement un impact au groupe professionnel, plutôt que des profils encore en développement. Résultat : les débats se sont rapidement enflammés en ligne. Face aux critiques, Mohamed Toubache-Ter a tenu à rétablir certains éléments autour du dossier.

Selon lui, la situation du joueur à Strasbourg a été tendue dès les mois précédant son départ : « Sacha Lung avait annoncé à Strasbourg sa décision de partir, son refus de signer dès novembre. Strasbourg a proposé le minimum pour conserver les indemnités de formation. Face à cela, Strasbourg met le joueur au placard ! Rosenior voulait le faire monter. » Une version qui met en avant un contexte contractuel complexe – déjà mis en avant par But! le 9 juin dernier – plutôt qu’un choix sportif contestable.

Un pari sur l’avenir assumé par l’OM

En interne, ce type de recrutement s’inscrit dans une logique claire : miser sur des jeunes talents à fort potentiel, destinés dans un premier temps à évoluer avec la réserve. L’objectif est de les intégrer progressivement, sans pression excessive, tout en évaluant leur progression sur plusieurs mois. Malgré ce cadre, l’environnement marseillais reste exigeant. Même les recrues de la réserve ne sont pas épargnées par les attentes et les réactions immédiates des supporters, toujours attentifs au moindre mouvement du club.

Ce contexte explique en partie la rapidité avec laquelle la polémique a émergé. Pour Sacha Lung, la priorité sera désormais de répondre sur le terrain et de s’adapter rapidement à son nouvel environnement. Dans un club comme l’OM, chaque étape est scrutée, même lorsqu’il s’agit d’un joueur destiné dans un premier temps à la formation.