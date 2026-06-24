OM Mercato : Rulli a déjà choisi son futur club, et ce n’est pas Boca Juniors

À la recherche d’un gardien expérimenté pour la saison prochaine, Boca Juniors a pris des renseignements sur Gerónimo Rulli. Mais le gardien de l’OM semble déjà avoir une idée claire de la suite de sa carrière.

Alors que le mercato estival s’accélère, le nom de Gerónimo Rulli refait surface en Argentine. Selon TyC Sports, Boca Juniors a récemment pris contact avec l’entourage du gardien de l’OM afin d’évaluer la faisabilité d’une opération dès cet été.

Le club dirigé par Juan Román Riquelme cherche activement un renfort dans les buts après les pépins physiques rencontrés par Agustín Marchesín. Dans cette optique, le profil de l’international argentin, actuellement avec l’Albiceleste lors de la Coupe du monde 2026, apparaît comme une option de premier plan.

Un contrat qui protège l’OM

Pour autant, l’Olympique de Marseille conserve une position de force dans ce dossier. Arrivé en Provence en 2024, Rulli est lié au club phocéen jusqu’en juin 2027.

Selon les informations relayées en Argentine, un départ dès cet été ne pourrait intervenir qu’à travers une offre importante, estimée autour de neuf millions d’euros. Une somme conséquente pour Boca Juniors, qui n’a pour l’instant engagé aucune négociation formelle avec l’OM.

Marseille souhaite conserver son gardien

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs ont évoqué un intérêt persistant du club argentin pour l’ancien portier de l’Ajax et de Villarreal. Toutefois, la tendance actuelle serait plutôt à une continuité à Marseille. Plusieurs sources indiquent que les dirigeants olympiens comptent sur l’expérience du champion du monde 2022 pour la saison 2026-2027.

À 34 ans, Rulli reste l’un des cadres du vestiaire marseillais et demeure une référence à son poste malgré quelques périodes plus délicates lors du dernier exercice.

Un retour en Argentine plutôt envisagé via Estudiantes

Autre élément susceptible de refroidir Boca : Gerónimo Rulli aurait déjà en tête son retour à Estudiantes de La Plata à l’issue de son aventure européenne. Le gardien formé au club argentin envisagerait de revenir dans son club de cœur une fois son contrat marseillais terminé, ce qui pourrait réduire les chances du Xeneize sur ce dossier.

Sauf offre impossible à refuser, l’OM semble donc bien parti pour conserver son numéro un. Boca Juniors, de son côté, continue d’étudier d’autres pistes pour renforcer son poste de gardien avant la reprise de la saison.