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FRANCE

OM Mercato : coup de théâtre pour l’avenir de Rulli !

Par Fabien Chorlet - 20 Juin 2026, 22:12
Geronimo Rulli (OM)

Alors qu’un départ était évoqué, Geronimo Rulli pourrait finalement rester à l’OM la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, Geronimo Rulli est annoncé sur le départ de l’Olympique de Marseille cet été, avec notamment un intérêt de Boca Juniors pour le gardien argentin. Mais selon les dernières informations dans ce dossier, l’ancien portier de l’Ajax Amsterdam pourrait finalement poursuivre l’aventure sur la Canebière et disputer une troisième saison sous les couleurs olympiennes.

Rulli parti pour rester à l’OM ?

Selon L’Équipe, la nouvelle direction de l’OM souhaiterait s’appuyer sur Geronimo Rulli la saison prochaine. Une tendance également confirmée par Mohamed Toubache-Ter. « Geronimo Rulli n’est pas sur le marché, ils (les dirigeants marseillais) veulent le conserver à ce stade », a assuré l’insider sur X.

Arrivé dans la cité phocéenne à l’été 2024, Geronimo Rulli, actuellement présent à la Coupe du monde 2026 avec l’Argentine, a largement répondu aux attentes lors de son premier exercice sous le maillot marseillais avant de connaître une saison dernière plus irrégulière. Sous contrat jusqu’en juin 2027, il entrera dans sa dernière année de contrat avec l’OM à l’issue de cet été.

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