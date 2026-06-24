PSG Mercato : double coup de maître en vue, un international français pourrait en cacher un autre !

Le PSG explore une piste ambitieuse au milieu de terrain avec Khéphren Thuram, tandis que Randal Kolo Muani se rapproche fortement de la Juventus.

Le mercato du PSG pourrait connaître un tournant majeur dans les prochaines semaines. Selon la Gazzetta dello Sport, le club de la capitale s’est récemment renseigné sur la situation de Khéphren Thuram, milieu de terrain de la Juventus et international français. À ce stade, il ne s’agirait que d’un simple contact exploratoire, sans offre officielle déposée.

Cependant, le profil du joueur plaît en interne, notamment pour son volume de jeu, sa capacité de projection et son activité dans l’entrejeu. Arrivé à la Juventus en provenance de l’OGC Nice en 2024, Thuram s’est rapidement imposé comme un élément important du système turinois, ce qui rendrait toute négociation particulièrement complexe.

Thuram, une piste encore très ouverte pour Paris

Toujours selon la presse italienne, le joueur pourrait être sensible à l’intérêt du PSG, même si aucune discussion avancée n’est engagée à ce stade. L’idée d’un retour en Ligue 1 reste donc conditionnée à une volonté du club parisien de passer à l’action dans un dossier jugé stratégique pour renforcer le milieu de terrain.

Pour l’heure, cette piste reste indépendante du dossier Randal Kolo Muani, également au cœur de l’actualité mercato.

Kolo Muani vers la Juventus : un deal imminent

En effet, le dossier Kolo Muani avance nettement plus vite. D’après le Corriere dello Sport, un accord entre le PSG et la Juventus serait proche concernant l’attaquant français. L’opération pourrait se situer entre 30 et 40 millions d’euros, structurée sous forme de prêt avec obligation d’achat.

Cette formule permettrait à Paris de sécuriser un retour financier sur un joueur arrivé pour un montant bien supérieur, tout en offrant à la Juventus une solution offensive expérimentée pour la suite de la saison.