PSG Mercato : Paris prêt à casser sa tirelire pour un joueur rêvé par Luis Enrique ?

Le mercato estival n’a pas encore ouvert ses portes que le PSG se retrouve déjà au cœur d’une nouvelle rumeur. Cette fois, elle mène à Khéphren Thuram, actuel milieu de terrain de la Juventus Turin, dont le profil séduit depuis plusieurs saisons la direction parisienne. Et notamment depuis l’arrivée de Luis Enrique en 2023.

Un intérêt confirmé… mais pas nouveau

Selon la presse italienne, notamment Calciomercato, le PSG suivrait de près la situation de l’international français. La Juventus ne serait toutefois pas prête à céder facilement son joueur et réclamerait au minimum 60 millions d’euros pour envisager un transfert .

Un montant conséquent qui témoigne de l’importance prise par Thuram à Turin. Arrivé en 2024, le milieu de terrain s’est imposé comme un élément clé de l’entrejeu grâce à son volume de jeu, sa puissance physique et sa capacité à se projeter vers l’avant.

Mais ce dossier est loin d’être nouveau. Déjà ces derniers mois, le PSG avait été associé au joueur, avec même des scénarios d’échange impliquant Randal Kolo Muani évoqués dans la presse italienne .

Une prolongation en discussion à Turin

Parallèlement à cet intérêt parisien, la Juventus travaille activement à sécuriser l’avenir de son joueur. Des discussions seraient en cours pour une prolongation de contrat assortie d’une importante revalorisation salariale.

Un timing qui interroge : l’apparition de la piste PSG pourrait-elle servir de levier dans les discussions ? Dans le monde du mercato, ce type de stratégie est loin d’être rare.

D’autant que la Juventus considère Thuram comme un pilier de son projet à moyen terme, ce qui rend un départ peu probable sans offre exceptionnelle.

Un profil idéal pour Luis Enrique ?

Si la piste venait à se concrétiser, elle s’inscrirait parfaitement dans la logique sportive du PSG version Luis Enrique. Le technicien espagnol privilégie des milieux complets, capables d’apporter à la fois équilibre défensif et projection offensive.

Formé à Monaco puis révélé à l’OGC Nice, Thuram connaît parfaitement la Ligue 1, un atout non négligeable pour une éventuelle adaptation rapide.

À 25 ans, il représente aussi un profil stratégique : jeune, déjà expérimenté au plus haut niveau et doté d’une marge de progression importante.

Une rumeur à prendre avec prudence

Malgré tous ces éléments, ce dossier reste pour l’instant au stade de rumeur. Entre la volonté de la Juventus de prolonger son joueur et le prix élevé fixé, un transfert vers Paris semble encore loin d’être acté.

Dans ce contexte, difficile de ne pas envisager une manœuvre classique du mercato : utiliser l’intérêt d’un grand club comme le PSG pour faire monter les enchères.

Une chose est sûre : le nom de Khéphren Thuram risque d’animer encore longtemps les discussions dans les semaines à venir.