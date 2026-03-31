Latéral gauche polyvalent, Raphaël Guerreiro a annoncé qu’il quitterait le Bayern Munich libre à la fin de la saison. Il y a dix ans, il avait été fortement question de son arrivée au PSG, lui qui est né en banlieue parisienne…

Lundi, Raphaël Guerreiro a fait savoir qu’il quitterait le Bayern Munich, en juin, à la fin de son contrat. Le latéral gauche, capable de jouer au milieu de terrain, mettra ainsi un terme à une décennie en Allemagne, avec sept saisons au Borussia Dortmund puis trois chez son ennemi juré. Âgé de 32 ans, Guerreiro n’entend pas pour autant raccrocher les crampons. Il va s’offrir une dernière expérience, mais loin de l’Allemagne. Les médias ont spéculé sur une dernière pige très lucrative en Arabie Saoudite. Mais le PSG, qui compte beaucoup recruter cet été, pourrait aussi se montrer intéressé.

Guerreiro serait une bonne doublure à Mendes

Guerreiro a déjà été dans les radars du club de la capitale. En 2016, alors qu’il s’apprêtait à quitter Lorient, qu’il avait rejoint trois ans plus tôt après sa formation à Caen, il était question d’un transfert au PSG. Mais son horizon était à l’époque bouché par Maxwell, indéboulonnable au poste de latéral gauche. Il avait donc préféré mettre le cap sur Dortmund. Natif de la banlieue parisienne, Guerreiro était intéressé par le challenge du PSG. Aujourd’hui, à la fois expérimenté et polyvalent, il pourrait constituer un renfort appréciable pour Luis Enrique. Surtout qu’il ne coûtera rien.

S’il accepte de démarrer la saison comme remplaçant, Raphaël Guerreiro pourrait être une bonne doublure à Nuno Mendes dans le couloir gauche de la défense du PSG, ainsi qu’à Fabian Ruiz un cran plus haut. Luis Campos, friand de ses compatriotes, se laissera-t-il convaincre par ce double champion d’Europe (en 2016 à l’Euro et en 2019 en Ligue des Nations avec le Portugal) ?

Ce serait une excellente idée que le PSG se positionne sur Raphaël Guerreiro (32 ans) qui sera libre au 1er juillet prochain ! L’international portugais ne prolonge pas au Bayern Munich. pic.twitter.com/VRued8H7F9 — Romain Collet Gaudin (@RomainCG75) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League