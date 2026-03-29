L’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a vu de mauvaises nouvelles arriver des quatre coins du monde en cette trêve internationale.

Le célèbre virus FIFA a frappé pendant cette période internationale avec la blessure de Raphinha lors de Brésil-France (1-2). L’ailier manquera les cinq prochaines semaines de compétition du FC Barcelone. C’est encore pour le RC Strasbourg, qui a vu Joaquin Panichelli se blesser gravement avec l’Argentine. Tous les clubs de la planète sont en panique à l’idée de voir l’un de leurs joueurs majeurs être touché pendant cette quinzaine et manquer tout ou partie du sprint final de la saison. Luis Enrique et le PSG ne font évidemment pas exception à la règle.

Sales soirées pour Zabarnyi et Ramos, crainte pour Doué

L’entraîneur parisien a d’ailleurs deux mauvaises nouvelles et il est en attente d’une troisième. Les deux premières concernent Illya Zabarnyi et Gonçalo Ramos. Le défenseur ukrainien comme l’attaquant portugais n’ont rien fait de bon lors des matches de leurs sélections respectives. Zabarnyi est passé au travers face à la Suède (1-3), sa responsabilité étant engagée sur les trois buts encaissés. Il est fortement critiqué par la presse sportive de son pays, qui ne le reconnaît plus depuis qu’il a signé au PSG. Ramos, lui, a vendangé deux énormes occasions lors du 0-0 contre le Mexique. D’abord en manquant le ballon sur une reprise pied gauche au point de pénalty, ensuite en tirant sur le poteau alors qu’il était sur la ligne des six mètres et que le but était grand ouvert…

Mais, à la limite, ce n’est pas trop grave pour Luis Enrique car Zabarnyi comme Ramos sont deux remplaçants. Le cas le plus problématique pourrait être celui de Désiré Doué. L’ancien Rennais se ressentait du dos (L’Equipe assure que c’était un problème à une côte) mais il s’est entraîné normalement hier et devrait débuter contre la Colombie ce soir. Une rechute ou une aggravation de sa blessure serait forcément problématique à l’heure où Bradley Barcola est lui aussi blessé. L’entraîneur et les supporters du PSG croiseront les doigts pour que tout se passe bien ce soir…

ℹ🇵🇹 Match nul face au Mexique pour le Portugal. Gonçalo Ramos a raté les deux occasions qui auraient permis de gagner ce match.



📋 Le sélectionneur de la sélection portugaise a titularisé Gonçalo Ramos et Nuno Mendes, ensuite il a changé quasiment l’intégralité du onze à la… pic.twitter.com/INbpqvXtCf — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 29, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League