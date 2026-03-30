Le PSG est décidé à se débarrasser de Randal Kolo Muani cet été. Pour cela, il a accepté de considérablement réduire son bon de sortie, ce qui devrait favoriser son départ.

Le PSG a de très grandes ambitions pour l’intersaison. Désireux de renforcer leur effectif, Luis Campos et Luis Enrique ont dressé une liste de potentielles recrues toutes plus alléchantes les unes que les autres. Le club de la capitale a les moyens de ses ambitions grâce aux généreux sponsors qataris mais il compte également vendre quelques-uns des joueurs sur lesquels il ne compte plus. Au premier rang, on trouve Randal Kolo Muani, prêté cette saison à Tottenham.

La Juventus d’accord pour faire revenir Kolo Muani

A Londres, l’attaquant vit une exercice à l’image de celui de son club : catastrophique. Pour preuve, il devrait connaître un troisième entraîneur cette saison, après Thomas Franck et Igor Tudor. C’est l’ancien Marseillais Roberto De Zerbi qui devrait débarquer pour tenter de sauver les Spurs de la relégation. Kolo Muani, un seul but cette saison en Premier League, ne sera pas conservé par Tottenham. Son intention est de retourner à la Juventus, où il a connu une super saison 2024-25. Il aurait aimé y être transféré l’été dernier mais le PSG réclamait 70 M€. Beaucoup trop pour les Bianconeri…

Mais selon le compte X ParisSG INFOS assure que cette fois, le club de la capitale se montrera moins gourmand : il réclamera « seulement » 30 M€. Ce qui correspond davantage à la cote (en chute libre) de l’ancien Nantais (25 M€ selon Transfermarkt). A ce prix-là, la Juventus serait d’accord pour faire revenir Randal Kolo Muani. Tout le monde serait gagnant, contrairement à l’été dernier…

ℹ️✅ Kolo Muani veut repartir à la Juve cet été, son désir est si fort qu'il accepterait même si les Bianconeri ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions.



💰 Le champion d’Europe réclame au moins 30 millions d'euros, un prix qui a dissipé tous les malentendus.



🗞… pic.twitter.com/DEQiGAR4Qm — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) March 30, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

05/04 : PSG-Toulouse (28e journée de Ligue 1)

07/04 : PSG-Liverpool (quart de finale aller de la Champions League)

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League