Pronostic Tunisie – Pays-Bas : les Néerlandais vont-ils écraser les Tunisiens ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Tunisie et les Pays-Bas, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Premiers du groupe F avec quatre points au compteur, les Pays-Bas sont quasiment déjà qualifiés pour les 16es de finale de la Coupe du monde 2026. Les hommes de Ronald Koeman doivent toutefois encore assurer la première place du groupe en obtenant un résultat face à la Tunisie dans la nuit de jeudi à vendredi (1h), les Aigles de Carthage étant déjà éliminés de la compétition.

Coupe du monde 2026 – Tunisie vs Pays-Bas

Vendredi 26 juin 2026 · 1h · Arrowhead Stadium

Tunisie : finir la tête haute

La Coupe du monde 2026 tourne au cauchemar pour les Aigles de Carthage. Battus par la Suède (1-5) puis balayés par le Japon (0-4), les Tunisiens ont encaissé neuf buts en deux rencontres et affiché d’importantes lacunes défensives.

Déjà éliminée, la sélection tunisienne jouera sans pression particulière. Ce contexte pourrait permettre aux hommes de Jalel Kadri d’évoluer plus libérés offensivement. Reste à savoir si cette équipe aura les ressources mentales nécessaires pour réagir après deux prestations aussi compliquées.

Pays-Bas : terminer le travail

Les Oranje montent en puissance dans cette compétition. Après avoir laissé filer deux points contre le Japon lors de leur entrée en lice, les joueurs de Ronald Koeman ont envoyé un message fort en écrasant la Suède lors de la deuxième journée.

Même si un match nul pourrait suffire à conserver la tête du groupe, les Néerlandais n’ont aucun intérêt à calculer. Avec un effectif largement supérieur sur le papier et une confiance retrouvée, ils devraient chercher à poursuivre leur dynamique avant le début des matches à élimination directe. Quelques rotations ne sont pas à exclure, mais la profondeur de banc néerlandaise reste impressionnante.

Les confrontations entre les deux nations

La Tunisie et les Pays-Bas se sont affrontés à de rares reprises au cours de leur histoire.

Sur les confrontations récentes :

Tunisie : 0 victoire

Pays-Bas : 2 victoires

Match nul : 1

L’avantage historique est clairement néerlandais, même si les confrontations entre les deux sélections restent peu nombreuses.

Les compos probables

La compo probable de la Tunisie : Chamakh – Valery, Talbi, Rekik, Abdi – Ben Hamida, Skhiri, Mejbri – Achouri, Mastouri, Tounetki.

Absent : Aucun.

La compo probable des Pays-Bas : Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Brobbey, Malen, Gakpo.

Absent : Aucun.

Les joueurs à suivre

Elias Achouri (Tunisie) : L’ancien ailier du FC Copenhague est l’un des rares Tunisiens à avoir tenté d’apporter du danger depuis le début du tournoi. Sa qualité de percussion et sa capacité à provoquer pourraient permettre aux Aigles de Carthage de mettre en difficulté une défense néerlandaise qui devrait avoir la possession du ballon.

Brian Brobbey (Pays-Bas) : Auteur d’un doublé lors de la large victoire des Oranje contre la Suède (5-1), l’avant-centre de l’Ajax Amsterdam a marqué de précieux points auprès de Ronald Koeman. Face à une défense tunisienne qui a déjà encaissé neuf buts en deux rencontres, le buteur néerlandais pourrait une nouvelle fois se montrer décisif. Une nouvelle prestation convaincante lui permettrait d’aborder les 16es de finale avec un maximum de confiance.

Les tendances des cotes : les Pays-Bas ultra-favoris

Issue Cote Victoire de la Tunisie 25,00 Match nul 10,00 Victoire des Pays-Bas 1,10

Les bookmakers n’imaginent quasiment aucun autre scénario qu’un succès néerlandais. La Tunisie, déjà éliminée après ses deux lourdes défaites contre la Suède (1-5) et le Japon (0-4), part de très loin face à des Oranje qui restent sur une démonstration contre les Suédois (5-1). Même en cas de rotation, l’écart de niveau entre les deux sélections semble considérable sur le papier.

Nos pronostics pour Tunisie – Pays-Bas

Les Pays-Bas gagnent avec plus de 1,5 but dans le match : Les Néerlandais possèdent davantage d’arguments dans tous les secteurs du jeu et devraient logiquement dominer une équipe tunisienne en difficulté depuis le début de la compétition.

Les Pays-Bas marquent plus de 2,5 buts : Après avoir inscrit cinq buts contre la Suède, les Oranje pourraient encore profiter des fragilités défensives tunisiennes pour se montrer prolifiques.

Score possible

0-3 pour les Pays-Bas : Déjà éliminée, la Tunisie risque de souffrir face à une sélection néerlandaise qui souhaite sécuriser la première place du groupe. Plus solide collectivement et plus talentueux individuellement, le onze de Ronald Koeman semble avoir toutes les cartes en main pour terminer la phase de groupes sur une victoire convaincante.