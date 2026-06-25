RC Lens Mercato : bonne nouvelle pour l’avenir de Samson Baidoo

Si le nom de Samson Baidoo circule du côté de Galatasaray, le dossier du défenseur du RC Lens reste aujourd’hui au stade de la simple prise de renseignements… pour l’instant.

Arrivé comme l’un des paris d’avenir du RC Lens, Samson Baidoo ne laisse pas indifférent sur le marché européen. Ces derniers jours, plusieurs sources turques ont fait état d’un intérêt de Galatasaray pour le défenseur central autrichien, dans le cadre de ses recherches défensives estivales. Selon les informations relayées en Turquie, le club stambouliote aurait profité de discussions autour d’autres profils pour se renseigner sur la situation du Lensois, sans aller plus loin à ce stade.

D’après ces mêmes échos, le RC Lens valoriserait son joueur à hauteur de 25 millions d’euros. Un montant qui témoigne de la confiance accordée au défenseur et de son potentiel de progression, alors qu’il s’est imposé comme l’un des éléments très fort du onze de Pierre Sage, et ce malgré une blessure répétitive aux ischios qui avait fortement agacé l’ancien coach lensois.

Aucune négociation à l’instant T

Pour l’heure, il n’est toutefois pas question de négociations avancées. Les renseignements pris par Galatasaray s’inscrivent dans une démarche classique de veille de marché. Comme pour de nombreux joueurs, le club turc multiplie les prises de contacts afin d’évaluer les conditions d’un éventuel transfert, sans qu’une offensive concrète ne soit engagée, comme le précise Burak Eren.

Du côté du RC Lens, cette situation confirme surtout la montée en valeur de Samson Baidoo. À seulement 22 ans, l’international autrichien voit sa cote grimper et attire désormais l’attention de clubs ambitieux évoluant sur la scène européenne. Un signal positif pour les Sang et Or, qui disposent d’un actif sportif et financier de premier plan.

Sauf évolution majeure dans les prochaines semaines, le dossier semble aujourd’hui davantage relever de la prise d’informations que d’un véritable projet de transfert. Mais à Lens, le nom de Samson Baidoo s’installe déjà parmi ceux qui pourraient animer le marché.