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FRANCE

RC Lens : Baidoo vers un retour, le responsable de son absence a été identifié

Par William Tertrin - 12 Avr 2026, 07:20
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Le ton change du côté du RC Lens. Derrière une victoire sans relief face à Rouen en amical (2-1), Pierre Sage a laissé filtrer bien plus qu’une simple phrase sur le cas Samson Baidoo, qui devrait faire son retour.

C’est une petite phrase, mais elle en dit long. En évoquant le cas Samson Baidoo, toujours absent malgré la disparition de ses douleurs aux ischios, Sage ne masque plus son incompréhension. L’entraîneur lensois pointe désormais clairement une gestion jugée trop prudente du staff médical, comme le rapporte L’Équipe. Déjà victime d’une rechute après Rennes le 7 février dernier, Baidoo doit donc être un cas à traiter très différemment.

« J’ai du mal à considérer des choses concernant Samson Baidoo. En fait, je ne sais même plus quoi vous répondre à son sujet, je suis désolé. Vous êtes dans la même attente que moi et je suis très impatient de le revoir sur le terrain. Cela fait longtemps qu’il s’entraîne, mais visiblement, s’entraîner ce n’est pas jouer. Il n’a pas de douleurs. Qui décide le fait qu’il joue ? C’est une bonne question », a déclaré Sage après l’amical contre Rouen.

Ce qui relevait jusqu’ici de signaux faibles — délais rallongés, retours repoussés — se transforme en désaccord ouvert. En interne, le flou médical autour de Baidoo crispe depuis plusieurs semaines : son retour a été annoncé puis reporté à plusieurs reprises, sans calendrier fiable. Résultat, il n’a joué que 60 minutes depuis le 24 janvier dernier.

Baidoo, symptôme d’un problème plus profond

Le cas du défenseur autrichien dépasse aujourd’hui la simple blessure. Il incarne un point de tension structurel entre performance sportive et gestion du risque médical.

Car sportivement, son absence pèse lourd : avec lui, Lens tourne à près de 2,4 points par match contre 1,6 sans lui, avec quasiment deux fois plus de buts encaissés en son absence.

Dans ce contexte, la prudence médicale — compréhensible sur le plan sanitaire — devient difficile à accepter pour un staff engagé dans un sprint final crucial. Le timing interroge d’autant plus que le club s’apprête à affronter Toulouse à deux reprises, dont une demi-finale de Coupe de France.

Baidoo très proche d’un retour ?

Face à cette incertitude, Sage bricole. Le repositionnement d’Arthur Masuaku dans l’axe gauche en est la parfaite illustration : une solution hybride pour maintenir une défense à trois sans Nidal Celik, très fragile ces dernières semaines.

Cependant, La Voix du Nord a été plus positive en rapportant que « Baidoo, très pro, passe régulièrement des examens, des échographies notamment – c’était encore le cas ce samedi. Il serait désormais très proche d’un retour ». Il y a donc un réel espoir de revoir le défenseur autrichien dès vendredi contre Toulouse en Ligue 1.

Si les résultats suivent, la tension restera contenue. Mais dans le cas contraire, cette opposition entre logique médicale et exigence sportive pourrait rapidement devenir un sujet central de la fin de saison lensoise…

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