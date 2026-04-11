Cet après-midi, le RC Lens a battu Rouen (2-1) en match amical à Bollaert pour remplacer le choc reporté contre le PSG. Son entraîneur, Pierre Sage, a été tranchant dans sa communication après la partie.

Privé de choc au sommet face au PSG, le RC Lens a organisé cet après-midi à Bollaert un match solidaire en soutien à Christophe Gleizes. C’était face au FC Rouen, pensionnaire de National. Dans une rencontre marquée par une large revue d’effectif, les Sang et Or se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Wesley Saïd (57e) sur pénalty et Andrija Bulatovic (60e) sur coup franc. Les Normands ont réduit le score à la 77e sur une superbe action collective, partie quasiment de leur surface.

En première période, Pierre Sage a aligné le onze suivant : Risser – Ganiou, Sylla, Lenne – Abdulhamid, Sangaré, Thomasson, Bermont – Thauvin, Saint-Maximin – Sima.

En seconde : Gorgelin – Celik, Sarr, Masuaku – Garnier, Bulatovic, Haïdara, Udol – Sotoca, Saïd – Fofana.

Les jeunes Sylla et Lenne à revoir

Parmi les tops de cette rencontre, on citera la défense centrale en première mi-temps avec les jeunes Ganiou, Sylla et Lenne. Les deux derniers ont vraiment été propres malgré un temps de jeu inexistant en L1. Au niveau offensif, Saint-Maximin a été le Sang et Or le plus en vue en première période, sans être décisif. Saïd et Bulatovic illuminé une partie bien terne avec leurs buts sur coups de pied arrêtés. Enfin, signalons Sotoca, qui a obtenu le pénalty et a été tout proche de marquer sur une reprise.

Parmi les flops, Bermont, dans un poste de piston gauche, a été très décevant. Ses dribbles n’ont pas amené grand-chose. Mais ce n’est pas son poste et il n’a pas été beaucoup servi par Saint-Maximin. En pointe, Sima a vécu un match très compliqué, manquant une ou deux occasions. Enfin, le but encaissé est un copier-coller du premier de Lille dans le derby, avec Garnier qui se fait dépasser sur le côté et une défense centrale devancée par ses adversaires.

Sage a certains joueurs dans le collimateur depuis Lille

Après la partie, Pierre Sage a été interrogé sur Samson Baidoo, toujours absent. Et sa réponse désabusée n’est pas de bon augure pour la suite : « J’ai du mal à considérer des choses concernant Samson Baidoo. En fait, je ne sais même plus quoi vous répondre à son sujet. Je suis comme vous, très impatient de le revoir sur le terrain. Ca fait longtemps qu’il s’entraîne mais, visiblement, s’entraîner n’est pas jouer. Il a un problème au niveau des fibres musculaires. Non, il n’a pas de douleur. Qui décide s’il joue ou pas ? C’est une bonne question (sourire crispé)… ».

L’entraîneur sang et or a aussi mis un taquet à certains joueurs – sans les citer – dont le rendement le déçoit : « Pas d’enseignements collectifs car j’ai trop mélangé les équipes pour cela et on sait que ça influe sur la coordination entre eux. Mais sur le plan individuel, certains joueurs se rapprochent de l’équipe et d’autres s’en éloignent, à la fois pour la prestation qu’ils ont livrée aujourd’hui et, pour certains, déjà à Lille. Ce qui est important, c’est de bâtir la meilleure équipe possible pour abattre Toulouse deux fois la semaine prochaine. »

🏁 Dans ce match solidaire en soutien à Christophe Gleizes, joué sous la ferveur des deux publics et qui aura permis au coach Pierre Sage d'effectuer une large revue d'effectif, le Racing s'impose à Bollaert-Delelis (2-1).



Bonne fin de saison au @fcr1899 🤝#RCLFCR pic.twitter.com/rursVaqa8q — Racing Club de Lens (@RCLens) April 11, 2026

Le calendrier de fin de saison du RC Lens

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

21/04 : RC Lens-Toulouse (demi-finales de Coupe de France)

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : RC Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

23/05 : Finale de Coupe de France