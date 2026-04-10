RC Lens : très gros coup dur pour Jhoanner Chávez au Sparta Prague

Prêté par le RC Lens au Sparta Prague dans l’optique de se relancer, Jhoanner Chávez vit un cauchemar en République tchèque.

Le pari du RC Lens pourrait bien tourner court. Prêté cet hiver au Sparta Prague pour se relancer, Jhoanner Chávez traverse une période particulièrement compliquée… au point de ne toujours pas avoir disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs.

Arrivé en février dernier en République tchèque avec l’objectif de retrouver du temps de jeu, le latéral gauche équatorien n’a jamais été opérationnel. Déjà freiné par plusieurs pépins physiques lors de son passage dans le Nord, il a cette fois dû subir une intervention chirurgicale au niveau muscle antérieur de la cuisse.

Cette opération, réalisée avec succès, repousse encore son retour sur les terrains. Une situation qui prolonge une longue indisponibilité : Chávez n’a plus enchaîné depuis sa grave blessure à la cheville survenue en janvier 2025, qui avait déjà mis un coup d’arrêt à sa progression. Son dernier « match » remonte au 15 octobre dernier avec l’Équateur face au Mexique en amical, où il n’est entré qu’à la 82e minute.

Un prêt censé relancer… mais sans garantie

Du côté du RC Lens, ce prêt au Sparta Prague devait permettre au joueur de 23 ans de retrouver du rythme après deux saisons hachées par les blessures. Acheté à l’été 2024 pour environ 4,5 millions d’euros, il n’a jamais réussi à s’imposer durablement, avec seulement 23 apparitions sous le maillot sang et or.

L’idée était donc claire : relancer un joueur à fort potentiel dans un environnement moins exposé. Mais deux mois après son arrivée, le constat est brutal : Chávez n’a toujours pas joué le moindre match officiel avec le club tchèque.

Un avenir toujours aussi flou

Cette nouvelle blessure pose une vraie question sur la suite de son aventure. L’option d’achat incluse dans le prêt pourrait ne jamais être levée si le joueur ne retrouve pas rapidement la compétition.

Pire encore, un scénario devient crédible : celui de voir Chávez terminer son passage à Prague sans la moindre apparition. Un coup dur pour le joueur, mais aussi pour Lens, qui espérait valoriser un actif en difficulté.

Régulièrement freiné par les blessures depuis son arrivée en Europe, l’international équatorien peine à enchaîner et à confirmer les espoirs placés en lui. À court terme, la priorité reste sa récupération. Mais à moyen terme, le RC Lens devra trancher : relancer une dernière fois le joueur… ou acter définitivement un échec sportif et financier.