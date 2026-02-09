Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Le RC Lens vient d’officialiser le prêt jusqu’à la fin de la saison de son latéral gauche colombien Jhoanner Chavez (23 ans) au Sparta Prague. Alors que les ultras, eux, ont fait savoir qu’ils ne se rendront pas à Paris samedi.

Le Racing Club de Lens n’en avait pas fini avec son mercato ! Les Sang et Or viennent de publier un communiquer pour annoncer que Jhoanner Chavez était prêté au Sparta Prague jusqu’à la fin de la saison. Une option d’achat est prévue dans son contrat avec le club le plus titré de République tchèque. Depuis le début de la saison, Chavez n’a pas disputé une seule minute en raison de plusieurs pépins physiques mais surtout de la concurrence de Matthieu Udol à son poste. Un départ du Colombien de 23 ans était la meilleure solution pour toutes les parties.

Pas d’ultras du Racing à Jean-Bouin samedi !

Par ailleurs, les ultras lensois ont publié un communiqué pour prévenir qu’ils ne feraient pas le déplacement à Paris samedi pour le match contre le PFC. En cause, le fait que la préfecture de Paris a limité le parcage à 200 supporters alors qu’ils auraient eu droit à presqu’un millier de places. Tout cela parce qu’il existe un risque d’affrontements avec les fans du PSG. C’est d’ailleurs pour cela que les supporters de l’OM avaient été interdits de déplacement il y a dix jours…

En outre, les ultras lensois refusaient de respecter le même protocole qui les avait incité à abandonner le Parc des Princes dès la mi-temps du match contre le PSG (0-2) à l’automne. Ils avaient été victimes de fouilles poussées et de violences de la Brav-M, ce qui fait qu’une partie d’entre eux n’avait pas pu assister au début du match. Trop de contraintes liberticides, selon eux, qui les ont conduits à boycotter ce déplacement.