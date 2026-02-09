À LA UNE DU 9 FéV 2026
[07:45]Ligue 1 : le PSG et le RC Lens font une razzia dans l’équipe-type de la 21e journée !
[07:22]ASSE : pluie de bonnes nouvelles avant Guingamp ! 
[07:00]PSG – OM (5-0) : tension entre Greenwood et De Zerbi, son départ déjà annoncé ?
[06:00]ASSE : face à Montpellier, les Verts ont signé un record jamais vu cette saison
[05:00]RC Lens : à cause de l’OM, les Sang et Or ont raté l’occasion de renverser le FC Barcelone
[23:40]PSG – OM : Luis Enrique calme l’euphorie, De Zerbi annonce une discussion avec Longoria et Benatia
[23:01]Valence – Real Madrid (0-2) : les Merengue enchaînent avec un Mbappé encore décisif
[22:41]PSG – OM (5-0) : Paris détruit Marseille dans un Classique record… les tops, flops et notes
[22:30]FC Nantes : une très mauvaise nouvelle frappe Abline
[22:00]Stade Rennais : énorme coup dur annoncé pour Jacquet
Ligue 1 : le PSG et le RC Lens font une razzia dans l’équipe-type de la 21e journée !

Par Bastien Aubert - 9 Fév 2026, 07:45
Le RC Lens en joie
Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se plonger dans l’équipe-type de la 21e journée de Ligue 1 suite aux matches du week-end. Le PSG et le RC Lens font une razzia.

Le PSG a écrasé l’OM (5-0) hier au Parc des Princes dans un Classique à sens unique. Pour boucler cette 21e journée de Ligue 1, Luis Enrique ainsi que cinq joueurs parisiens font partie de l’équipe-type du week-end : Ousmane Dembélé, Joao Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola et Nuno Mendes.

Vainqueur du Stade Rennais ce samedi en infériorité numérique (3-1), le RC Lens compte deux éléments dans ce onze presigieux : Ismaelo Ganiou et Mamadou Sangaré. Le défenseur central des Sang et Or a gagné 6 duels sur 8 tandis que le milieu de terrain a récupéré pas moins de 7 ballons !

Parmi les autres bons élèves de cette 21e journée de Ligue 1, mentions spéciales au SCO d’Angers et au Havre, qui placent respectivement deux de leurs joueurs : Koffi – Raolisoa et la pairer Zagadou – Sangante.

