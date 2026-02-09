Ligue 1 : le PSG et le RC Lens font une razzia dans l’équipe-type de la 21e journée !

Ce lundi matin, il est déjà l’heure de se plonger dans l’équipe-type de la 21e journée de Ligue 1 suite aux matches du week-end. Le PSG et le RC Lens font une razzia.

Le PSG a écrasé l’OM (5-0) hier au Parc des Princes dans un Classique à sens unique. Pour boucler cette 21e journée de Ligue 1, Luis Enrique ainsi que cinq joueurs parisiens font partie de l’équipe-type du week-end : Ousmane Dembélé, Joao Neves, Désiré Doué, Bradley Barcola et Nuno Mendes.

Vainqueur du Stade Rennais ce samedi en infériorité numérique (3-1), le RC Lens compte deux éléments dans ce onze presigieux : Ismaelo Ganiou et Mamadou Sangaré. Le défenseur central des Sang et Or a gagné 6 duels sur 8 tandis que le milieu de terrain a récupéré pas moins de 7 ballons !

Parmi les autres bons élèves de cette 21e journée de Ligue 1, mentions spéciales au SCO d’Angers et au Havre, qui placent respectivement deux de leurs joueurs : Koffi – Raolisoa et la pairer Zagadou – Sangante.