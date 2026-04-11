En France, l’OM et le RC Lens contestent le dopage financier du Qatar au PSG. En Italie, un président de club regrette aussi de ne pas pouvoir lutter financièrement avec tout le monde…

En couveuse depuis des années, la colère de certains présidents de clubs de Ligue 1 a explosé depuis le début du feuilleton des droits TV, il y a un an et demi. En gros, il y a d’un côté les pro-PSG et les autres. Dans ce dernier camp, l’OM et surtout le RC Lens essayent de mener la fronde afin que le Qatar soit sorti du jeu pour que le championnat retrouve de l’intérêt. Mais Artésiens et Phocéens sont encore en minorité, comme l’ont prouvé les dernières élections au sein du conseil d’administration de la LFP. Et ce n’est donc pas demain la veille que l’émirat arrêtera de subventionner le club de la capitale avec ses sponsors…

« C’est vraiment difficile d’être compétitifs par rapport à eux »

Mais il n’y a pas qu’en France que ça commence à grogner. Ce samedi, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, a regretté de ne pas être en mesure de lutter financièrement avec les grands clubs historiques plus le PSG ou Manchester City, alors que son équipe a été deux fois championne d’Italie lors des trois dernières années. Il a déclaré : « Nous gagnons un tiers de ce que gagnent le Milan et l’Inter, la moitié par rapport à la Juventus, un quart comparé au Real, au PSG, à City ou à United : c’est vraiment difficile d’être compétitifs par rapport à eux. Le problème est là ! C’est pour ça que nous sommes très attentifs à la gestion économique du club ».

Ce déséquilibre financier commence à coûter cher car les titres reviennent tout le temps aux mêmes clubs. Le suspense est mort en Ligue 1 et en Bundesliga, il survit à peine en Liga ou en Premier League… Peut-être que le Napoli, le RC Lens, l’OM et tous les contestataires devraient s’unir au niveau européen pour trouver une solution pérenne.

#DeLaurentiis: “Noi guadagniamo un terzo di Milan e Inter, la metà della Juventus, un quarto del Real, del Psg, City, United: così è veramente difficile essere in competizione con loro. Questo è il problema! Cosi noi siamo stati molto attenti nella gestione economica del club” pic.twitter.com/AL663Ofqti — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 11, 2026

Le calendrier de fin de saison du PSG

14/04 : Liverpool-PSG (quart de finale retour de la Champions League)

19/04 : PSG-Lyon (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Angers-PSG (31e journée de Ligue 1)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : PSG-Lorient (32e journée de Ligue 1)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

09/05 : PSG-Brest (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : Paris FC-PSG (34e journée de Ligue 1)

30/05 : Finale de la Champions League