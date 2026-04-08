PSG : le groupe parisien face à Liverpool avec deux absents et un retour attendu

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À la veille d’un choc européen très attendu, le Paris Saint-Germain a dévoilé son groupe pour affronter Liverpool FC en quart de finale aller de Ligue des champions. Et si la liste des 21 joueurs retenus par Luis Enrique ne réserve pas de surprise majeure, elle confirme néanmoins deux absences importantes… compensées par un retour attendu.

Ruiz et Barcola forfaits pour le choc

C’était pressenti, c’est désormais officiel : Fabián Ruiz et Bradley Barcola ne seront pas de la partie mercredi soir au Parc des Princes.

Le milieu espagnol, pièce essentielle de l’entrejeu parisien, reste diminué depuis son choc reçu face au Sporting CP en janvier. Toujours gêné au genou gauche, il poursuit sa reprise individuelle et n’est pas encore apte à retrouver le rythme de la compétition.

Même constat pour Bradley Barcola. L’attaquant français, touché sévèrement à la cheville lors du huitième de finale retour contre Chelsea FC, reste trop juste pour intégrer le groupe. Malgré un retour progressif à l’entraînement collectif, le staff parisien a préféré ne prendre aucun risque.

Deux absences qui pèsent, tant dans la créativité que dans la profondeur offensive.

📋 Notre groupe pour ce quart de finale aller contre Liverpool !#UCL pic.twitter.com/XErDEX0Lvy — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 8, 2026

Mayulu fait son retour dans le groupe

La bonne nouvelle vient en revanche de Senny Mayulu. Le jeune milieu parisien, absent lors du dernier match face au Toulouse FC, effectue son retour après avoir surmonté une lésion au mollet.

Touché à Nice quelques semaines plus tôt, il semble désormais remis et disponible pour cette grande échéance européenne. Un renfort précieux dans un groupe qui devra faire face à l’intensité des Reds.

Un groupe compétitif malgré les absences

Malgré ces deux forfaits, le Paris Saint-Germain pourra s’appuyer sur un effectif dense pour tenter de prendre l’avantage face à Liverpool FC.

Dans une double confrontation où chaque détail compte, la gestion des absences et le retour de certains joueurs pourraient peser lourd.

Reste à savoir si les Parisiens sauront compenser ces manques face à l’un des adversaires les plus exigeants du continent.