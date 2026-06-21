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FRANCE

RC Lens Mercato : un nouveau club se jette sur Baidoo, une réunion va avoir lieu !

Par William Tertrin - 21 Juin 2026, 21:00

Arrivé il y a moins d’un an dans l’Artois, Samson Baidoo attire déjà les convoitises. Une rencontre entre un club et les représentants de l’Autrichien serait même au programme.

Le RC Lens va-t-il devoir repousser les premières offensives pour Samson Baidoo ? Selon des informations du journaliste turc Burak Eren, Galatasaray prévoit une rencontre avec le représentant commun de plusieurs joueurs ciblés par le club stambouliote, dont le défenseur central lensois.

Le champion de Turquie souhaiterait explorer plusieurs pistes défensives cet été et le nom de Samson Baidoo figurerait sur sa short-list. Une prise de contact serait envisagée dans les prochains jours afin d’évaluer la faisabilité d’une éventuelle opération.

Une saison tronquée par une blessure

Recruté par le RC Lens à l’été 2025 en provenance du RB Salzbourg, l’international autrichien de 22 ans s’est rapidement imposé comme l’une des révélations défensives de Ligue 1. Malheureusement, une blessure aux ischios lui a fait louper une bonne partie de la saison.

Né à Graz et formé dans la filière Red Bull, Baidoo a franchi les étapes à grande vitesse avant de rejoindre les Sang et Or dans le cadre d’un contrat longue durée courant jusqu’en 2030.

Baidoo parti pour rester ?

Pour le moment, aucune offre officielle n’a été évoquée. Mais cet intérêt confirme la montée en puissance du défenseur autrichien, qui garde une certaine cote malgré la saison tronquée. À Lens, un départ apparaît toutefois difficilement envisageable tant le joueur représente un élément clé du projet sportif artésien. Une vente prioritaire concerne surtout un joueur comme Mamadou Sangaré, qui risque de rapporter gros.

Reste désormais à savoir si Galatasaray passera du stade de la prise de renseignements à une offensive concrète. Une chose est sûre : les performances de Samson Baidoo ne passent plus inaperçues sur la scène européenne.

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