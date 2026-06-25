Pronostic Sénégal – Irak : les Lions de la Teranga vont-ils se sauver ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre le Sénégal et l’Irak, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

Battu par l’équipe de France (3-1) puis par la Norvège (3-2) lors de ses deux premiers matchs de poule de la Coupe du monde 2026, le Sénégal affronte l’Irak ce vendredi (21h) à l’occasion de sa troisième et dernière rencontre de groupe. Une victoire sera impérative pour les Lions de la Teranga s’ils veulent espérer terminer parmi les meilleurs troisièmes et rallier la phase finale.

Coupe du monde 2026 – Sénégal vs Irak

Vendredi 26 juin 2026 · 21h · BMO Field

Sénégal : victoire obligatoire

Le Sénégal n’a plus le droit à l’erreur. Tombés dans un groupe I très relevé avec la France, la Norvège et l’Irak, les Lions de la Teranga ont payé cher leurs deux premières sorties. Malgré de bonnes séquences face aux Bleus, ils ont fini par s’incliner (3-1), avant de concéder une nouvelle défaite frustrante contre la Norvège (3-2).

Avec zéro point au compteur, les hommes de Pape Thiaw doivent impérativement battre l’Irak pour conserver un espoir de qualification. Mais une simple victoire pourrait ne pas suffire : au vu de leur différence de buts, les Sénégalais auront sans doute besoin d’un succès assez large pour se replacer dans le classement des meilleurs troisièmes. Cela devrait les pousser à prendre des risques offensifs dès les premières minutes.

Irak : une dernière chance à jouer

L’Irak aussi joue sa survie dans cette Coupe du monde. Battue par la Norvège (1-4) puis par la France (0-3), la sélection irakienne n’a pas encore pris le moindre point et se retrouve elle aussi dans l’obligation de l’emporter pour espérer prolonger son aventure.

Sur le papier, l’Irak part avec moins de garanties que son adversaire du soir. Défensivement, l’équipe a déjà beaucoup souffert depuis le début de la compétition, avec sept buts encaissés en deux matchs. Mais dans un match où les deux sélections devront jouer pour gagner, elle pourrait profiter des espaces laissés par le Sénégal pour tenter de surprendre en transition.

Les confrontations entre les deux nations

Le Sénégal et l’Irak ne se sont jamais affrontés en match officiel au cours de leur histoire.

Cette rencontre constituera donc une première entre les deux sélections.

Les compos probables

La compo probable du Sénégal : Diaw – Diatta, Koulibaly, Niakhaté, Diouf – Camara, I. Gueye, P. Gueye – Sarr, Jackson, Mané.

Absent : Mendy (blessé).

La compo probable de l’Irak : Basil – Ali, Tahseen, Hashem, Doski – Iqbal, Al-Ammari, Ismaeel – Qasem, Al-Hamadi, Bayesh.

Absents : Hussein, Meme (blessés).

Les joueurs à suivre

Sadio Mané (Sénégal) : Dans ce match couperet, le capitaine sénégalais sera forcément très attendu. Son expérience, sa capacité à faire des différences dans les grands rendez-vous et son efficacité dans les derniers mètres seront essentielles pour permettre aux Lions de la Teranga de débloquer la rencontre.

Amir Al-Ammari (Irak) : Malgré les deux défaites de l’Irak depuis le début de la compétition, le milieu de terrain reste l’un des principaux atouts offensifs de sa sélection. Passeur décisif lors du premier match contre la Norvège, il s’est montré capable de créer du danger grâce à sa qualité technique et sa vision du jeu. Dans cette rencontre où les Irakiens devront impérativement s’imposer, Al-Ammari aura un rôle majeur à jouer dans l’animation offensive de son équipe.

Les tendances des cotes : le Sénégal largement favori

Issue Cote Victoire du Sénégal 1,21 Match nul 6,80 Victoire de l’Irak 13,00

Les bookmakers ne voient quasiment qu’un seul scénario avant cette rencontre : une victoire du Sénégal. Malgré leurs deux défaites initiales, les Lions de la Teranga disposent d’un effectif nettement supérieur à celui de l’Irak et restent en mesure de décrocher une qualification parmi les meilleurs troisièmes. En face, les Irakiens ont encaissé sept buts lors de leurs deux premiers matchs et apparaissent comme de sérieux outsiders. Une victoire sénégalaise semble donc être l’issue la plus probable, même si la pression du résultat pourrait rendre cette rencontre plus disputée qu’attendu.

Nos pronostics pour Sénégal – Irak

Victoire du Sénégal : Les Lions de la Teranga ont plus de talent individuel et devraient être capables de faire la différence face à une équipe irakienne en grande difficulté défensive depuis le début du Mondial.

Plus de 2,5 buts dans le match : Les deux équipes doivent gagner pour garder un espoir de qualification. Le contexte devrait donc favoriser une rencontre ouverte, avec des espaces et plusieurs occasions de part et d’autre.

Score possible

3-1 pour le Sénégal : Obligés de s’imposer, les Sénégalais devraient rapidement chercher à mettre du rythme et à faire la différence. L’Irak peut profiter de quelques espaces pour marquer, mais la qualité offensive des Lions de la Teranga semble suffisante pour aller chercher une victoire convaincante et continuer à croire aux 16es de finale.