ASSE : les Verts annoncent le décès de Kenzo Kies

Formé à l’ASSE entre 2018 et 2025, Kenzo Kies est décédé à l’âge de 21 ans après un dramatique accident survenu près de Lyon.

C’est une bien triste nouvelle confirmée ce mercredi par l’ASSE. En effet, le club forézien a annoncé le décès de Kenzo Kies, ancien pensionnaire du Centre sportif Robert-Herbin, à travers un message particulièrement émouvant publié sur ses réseaux sociaux.

« La Génération Verte est en deuil », a écrit l’ASSE, saluant la mémoire d’un « joueur talentueux » et d’un « jeune homme discret apprécié de tous ». Le club a également adressé ses plus sincères condoléances à la famille, aux proches ainsi qu’à tous ceux qui ont partagé son parcours durant ses années de formation à L’Étrat.

Arrivé dans le centre de formation stéphanois en 2018, Kenzo Kies y a poursuivi sa progression pendant sept saisons. Défenseur formé auparavant dans la région lyonnaise, il faisait partie des jeunes espoirs passés par les équipes de jeunes de l’ASSE avant de poursuivre sa carrière au niveau national.

Un hommage très émouvant de la part de l’ASSE

Le jeune footballeur de 21 ans a été victime d’une noyade dans le Rhône, près de Lyon, alors qu’il se baignait avec des amis dans une zone réputée dangereuse. Transporté à l’hôpital dans un état critique, il avait été déclaré en état de mort cérébrale avant que son décès ne soit confirmé.

L’annonce de sa disparition a suscité une vive émotion dans le monde du football. Dans son hommage, l’ASSE conclut avec une phrase particulièrement forte : « Kenzo, dans les couloirs de L’Étrat, personne ne t’oubliera jamais. »

La rédaction de But! adresse ses pensées à la famille et aux proches de Kenzo Kies dans cette douloureuse épreuve.