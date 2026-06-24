Manon Stassin, frère de l’attaquant de l’ASSE Lucas, passe un été à la fois suffocant et rafraîchissant.

Pendant que Lucas Stassin profite de sa coupure estivale avant la reprise avec l’ASSE, sa sœur Manon attire également l’attention sur les réseaux sociaux. Installée en Corse pour quelques jours de détente en compagnie de ses proches, la jeune femme partage régulièrement des moments de ses vacances avec sa communauté Instagram. Une série de publications qui n’est pas passée inaperçue auprès des internautes.

Lucas Stassin valide

Entre piscine, paysages méditerranéens et villa de standing, Manon Stassin semble pleinement profiter de son été. Plusieurs clichés publiés ces derniers jours ont suscité de nombreuses réactions de ses abonnés, qui n’ont pas hésité à complimenter ses photos et son naturel. Parmi les publications les plus remarquées figure notamment un cliché pris au bord d’une piscine, devenu l’un des plus commentés de sa série estivale.

La jeune femme a également dévoilé un tatouage portant l’inscription « One Life », un message qui semble refléter sa philosophie de vie et son envie de profiter pleinement de chaque instant. Du côté de la famille, l’ambiance semble également au beau fixe. Présent en Corse durant une partie du séjour, Lucas Stassin a lui aussi réagi aux publications de sa sœur. Un simple cœur laissé sous les photos a suffi à faire sourire les abonnés, qui apprécient régulièrement la complicité affichée entre les deux.

Une popularité qui grandit

Si Lucas Stassin est désormais bien connu des supporters de l’ASSE pour ses performances sur le terrain, sa sœur bénéficie elle aussi d’une visibilité grandissante sur les réseaux sociaux. Son authenticité et ses publications spontanées sont souvent mises en avant par ses abonnés, qui suivent avec intérêt son quotidien et ses escapades estivales.

Avant de retrouver les terrains et les objectifs sportifs de la nouvelle saison, l’attaquant stéphanois profite donc d’un été placé sous le signe de la famille et de la détente. Une parenthèse bienvenue avant une année qui s’annonce particulièrement importante pour les Verts.