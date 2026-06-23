Le nouvel entraîneur de l’ASSE Ian Cathro pourrait voir débarquer un latéral droit polyvalent en provenance de la Série B italienne au mercato estival.

L’ASSE accélère son travail de recrutement. Après avoir officialisé l’arrivée d’Ian Cathro sur son banc, le club stéphanois s’active désormais pour renforcer son effectif avant le début de saison. Parmi les profils étudiés, un jeune joueur évoluant actuellement en Italie aurait retenu l’attention de la cellule de recrutement des Verts. Selon Média Foot, Gady Beyuku figure en effet sur les tablettes stéphanoises.

Un profil polyvalent qui séduit l’ASSE

Âgé de seulement 20 ans, Gady Beyuku évolue actuellement sous les couleurs de Modena FC en Serie B. International français chez les jeunes, régulièrement convoqué avec les U20, il présente un profil particulièrement intéressant grâce à sa polyvalence. Principalement utilisé comme latéral droit, il est également capable d’évoluer au milieu de terrain ou dans un rôle plus offensif sur le couloir droit. Une caractéristique qui pourrait séduire Ian Cathro, adepte des joueurs capables d’occuper plusieurs postes selon les besoins de l’équipe.

L’ASSE est toutefois loin d’être seule sur ce dossier. Toujours selon Média Foot, plusieurs clubs anglais suivent attentivement le jeune défenseur. Bolton Wanderers et Blackburn Rovers auraient notamment manifesté leur intérêt. Les deux formations de Championship verraient en Beyuku un joueur capable de poursuivre sa progression tout en apportant une solution immédiate dans leur rotation.

Des clubs de Ligue 1 également attentifs

La concurrence ne s’arrête pas aux frontières britanniques. Plusieurs clubs de Ligue 1 surveilleraient également le dossier et pourraient se positionner dans les prochaines semaines. Pour ces formations, le joueur représenterait davantage une option de rotation avec un fort potentiel de développement. Autant dire que l’ASSE devra se montrer convaincante si elle souhaite remporter la bataille.

Le profil de Gady Beyuku correspond parfaitement à la stratégie mise en place par Kilmer Sports Ventures depuis son arrivée à Saint-Étienne. Le groupe canadien cherche à miser sur des joueurs jeunes, à fort potentiel et susceptibles de prendre de la valeur à moyen terme. À seulement 20 ans, le défenseur de Modène coche précisément ces critères. Pour l’heure, aucune négociation avancée n’a filtré, mais l’intérêt stéphanois apparaît bien réel.