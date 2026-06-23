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FRANCE

FC Nantes : les trois chantiers prioritaires de Der Zakarian pour retrouver la Ligue 1

Par Bastien Aubert - 23 Juin 2026, 21:00
Michel Der Zakarian (FC Nantes)

Revenu sur le banc du FC Nantes, Michel Der Zakarian aura du pain sur la planche pour faire remonter les Canaris en Ligue 1. Analyse.

Le retour de Michel Der Zakarian marque le début d’un immense chantier au FC Nantes. Après une saison conclue par une relégation douloureuse, les Canaris doivent rapidement reconstruire un projet capable de viser la remontée immédiate. L’entraîneur nantais connaît parfaitement la maison et les exigences du football français, mais la tâche qui l’attend s’annonce considérable.

1. Renforcer l’animation offensive

C’est sans doute le chantier le plus urgent. La saison passée, le FC Nantes a trop souvent manqué de créativité et d’efficacité dans les trente derniers mètres. Les données de Data’Scout montrent une équipe davantage tournée vers un football direct et physique que vers la maîtrise technique. Ce style peut fonctionner en Ligue 2, mais il nécessite des joueurs capables de faire des différences dans les zones décisives. Der Zakarian devra rapidement trouver les bons équilibres pour rendre son équipe plus dangereuse et plus régulière offensivement.

2. Préserver les bases défensives

Si l’attaque a souvent déçu, la structure défensive reste l’un des rares points d’appui sur lesquels le nouveau coach peut s’appuyer. L’objectif ne sera pas de tout révolutionner mais plutôt de consolider les automatismes existants. Le recrutement d’un défenseur gaucher polyvalent semble d’ailleurs figurer parmi les priorités du mercato. Dans un championnat aussi exigeant que la Ligue 2, les équipes qui jouent la montée s’appuient presque toujours sur une assise défensive solide.

3. Gérer les départs sans casser l’équilibre

Le troisième défi concerne le mercato. Plusieurs mouvements sont attendus dans les prochaines semaines et le FC Nantes devra éviter de perdre trop de cadres sans compensation immédiate. La mission de Der Zakarian sera donc double : accompagner les départs inévitables tout en conservant une colonne vertébrale compétitive capable de porter l’équipe dès les premières journées.

Un profil adapté à la Ligue 2

Les comparaisons stylistiques de Data’Scout dessinent une équipe proche des formations européennes de deuxième division : physique, agressive dans les duels et capable de jouer rapidement vers l’avant. Un profil qui peut parfaitement correspondre aux réalités de la Ligue 2, à condition d’y ajouter davantage de constance et de maîtrise dans les moments clés.

La reprise approche et chaque jour compte. Pour Der Zakarian, l’enjeu est désormais de finaliser rapidement les dossiers prioritaires afin d’arriver au début du championnat avec un groupe stabilisé. Dans un objectif de remontée immédiate, le FC Nantes ne peut pas se permettre de prendre du retard.

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