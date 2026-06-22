ASSE Mercato : un nouveau départ scelle une tendance forte chez Kilmer Sports

Après le départ de Brice Maubleu vers Pau, c’est Jules Mouton qui quitte à son tour le Forez. En fin de contrat, le défenseur formé à l’ASSE s’est engagé avec Grenoble, où il intégrera le Groupe Pro 2 du GF38. Un départ qui dépasse le simple cadre sportif puisqu’il marque la disparition du dernier joueur originaire de la Loire au sein de l’effectif professionnel stéphanois.

Capitaine de la réserve en National 3 la saison dernière, Jules Mouton avait signé son premier contrat professionnel à l’été 2025. Le petit frère de Louis Mouton n’aura toutefois jamais eu sa chance en équipe première. Son unique apparition sous le maillot des Verts remonte au 30 novembre dernier, lors du succès en Coupe de France face aux amateurs de Quétigny (3-1). Trop peu pour espérer s’imposer dans les plans du staff stéphanois.

À Grenoble, le défenseur tentera de relancer sa carrière. Il évoluera dans un premier temps avec le Groupe Pro 2, une structure mise en place par le club isérois afin de faciliter la transition entre la réserve et l’équipe professionnelle. « Pour éviter un écart de niveau qui peut être trop élevé entre l’équipe réserve, qui évolue en Régional 1, et le groupe professionnel, le Groupe Pro 2 sera composé uniquement de joueurs sous contrat professionnel et identifiés comme fort potentiel pour intégrer l’équipe première et disputer des matches en Ligue 2 », précise Le Dauphiné Libéré. Un projet qui pourrait rapidement permettre à Jules Mouton de frapper à la porte du groupe isérois.

Plus aucun Ligérien sous le maillot des Verts

Au-delà du cas de Jules Mouton, ce départ symbolise une évolution profonde de l’ASSE depuis le rachat du club par Kilmer Sports il y a deux ans. Longtemps reconnue pour son identité locale et son centre de formation, l’institution stéphanoise affiche désormais un visage beaucoup plus international.

L’été dernier, Louis Mouton avait rejoint Angers tandis que Léo Pétrot s’était engagé avec Elche, en Espagne. Cet hiver, c’est Maedine Makhloufi qui avait pris la direction de Dunkerque. Avec le départ de Jules Mouton, il n’y a désormais plus aucun joueur né dans la Loire au sein de l’effectif professionnel de l’ASSE.

Une situation qui peut interroger dans un département où le football occupe une place majeure depuis des générations. La Loire continue de former des joueurs de qualité, mais ceux-ci ne semblent plus trouver leur place dans le projet sportif de l’ASSE. Le recrutement s’effectue désormais bien au-delà des frontières du Forez, voire de la France, au détriment d’une identité locale qui a longtemps constitué l’une des grandes forces des Verts.

Le cas de Jules Mouton illustre parfaitement ce changement de cap. Sans avoir réellement eu l’opportunité de démontrer sa valeur au plus haut niveau, le dernier représentant ligérien quitte le club dans une forme d’anonymat. Un départ qui scelle une véritable anomalie : pour la première fois depuis très longtemps, l’ASSE ne compte plus le moindre joueur originaire de son propre département !