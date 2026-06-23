Annoncé comme possible remplaçant de Lucas Stassin à l’ASSE, Keasse Bah pourrait n’être qu’une fausse piste du mercato estival.

Le dossier du futur remplaçant de Lucas Stassin continue d’alimenter les débats à l’ASSE. Alors que plusieurs noms circulent depuis l’ouverture du mercato, celui de Keasse Bah a récemment été associé aux Verts. L’attaquant ivoirien du Stade Lausanne-Ouchy possède un profil intéressant et une marge de progression certaine, mais son arrivée suscite aussi de nombreuses interrogations. Au point que certains observateurs remettent déjà en cause la crédibilité de cette piste.

Une rumeur qui intrigue à l’ASSE

Depuis quelques jours, le nom de Keasse Bah revient régulièrement dans l’actualité de l’ASSE. Auteur d’une saison correcte en Suisse sous les couleurs du Stade Lausanne-Ouchy, l’attaquant ivoirien attire l’attention de plusieurs clubs européens. Mais du côté de Saint-Étienne, plusieurs spécialistes restent prudents. Comme le souligne Peuple Vert, cette rumeur est apparue assez soudainement dans le paysage stéphanois : « C’est une piste qui est un peu sortie du chapeau ces derniers jours », observe le média spécialisé.

L’autre élément qui nourrit le scepticisme concerne les statistiques du joueur. Avec 8 buts toutes compétitions confondues cette saison, Keasse Bah ne présente pas forcément les références attendues pour succéder à un joueur de l’importance de Lucas Stassin. Même si les chiffres ne racontent pas toute l’histoire, difficile d’imaginer aujourd’hui l’Ivoirien arriver comme véritable tête d’affiche du secteur offensif stéphanois.

Une piste d’agent ?

Peuple Vert va même plus loin dans son analyse : « Pour être très honnête, il est difficile d’imaginer aujourd’hui que le remplaçant de Lucas Stassin. On a davantage l’impression qu’un agent est sorti du bois pour mettre en avant son joueur. » Une hypothèse qui revient régulièrement durant les périodes de mercato, où certains noms sont parfois associés à des clubs prestigieux afin d’accroître leur visibilité sur le marché.

Si un départ de Lucas Stassin venait à se concrétiser, les dirigeants stéphanois devraient logiquement rechercher un attaquant capable d’apporter des garanties immédiates. Ian Cathro aura besoin d’un joueur performant pour encadrer le projet sportif des Verts et maintenir les ambitions du club. Dans cette optique, le profil de Keasse Bah semble davantage correspondre à un pari d’avenir qu’à un remplaçant direct du buteur belge. À ce stade, rien ne permet d’affirmer que l’ASSE travaille activement sur ce dossier. La prudence reste donc de mise autour de cette rumeur qui pourrait finalement ne jamais dépasser le stade des spéculations.