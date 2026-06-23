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FRANCE

RC Lens Mercato : le nombre de recrues attendues cet été a fuité !

Par Fabien Chorlet - 23 Juin 2026, 20:30
Jean-Louis Leca

À quelques jours de la reprise, le RC Lens a défini ses priorités pour le mercato estival.

Vice-champion de France derrière le Paris Saint-Germain et vainqueur de la première Coupe de France de son histoire, le RC Lens a réalisé une saison 2025-2026 exceptionnelle. Qualifié pour la prochaine Ligue des champions, le club artésien va désormais devoir confirmer au plus haut niveau, avec un nouveau cycle qui s’ouvrira sous les ordres de Dino Toppmöller, appelé à succéder à Pierre Sage sur le banc lensois. Pour autant, les dirigeants sang et or ne devraient pas bouleverser leur stratégie et resteraient fidèles à leur politique de recrutement raisonnée.

Entre 5 et 7 recrues attendues cet été ?

Ce lundi, La Voix du Nord en a dit davantage sur la feuille de route de Jean-Louis Leca et de la cellule de recrutement du Racing pour ce mercato estival. D’après le quotidien régional, le RC Lens rechercherait un ou deux défenseurs centraux, un piston gauche, deux milieux défensifs et au moins un attaquant. Plusieurs mouvements sont donc attendus dans les prochaines semaines afin de renforcer un effectif appelé à disputer plusieurs compétitions.

La gestion des retours de prêts et l’intégration de certains jeunes du centre de formation devraient également constituer des dossiers majeurs de l’été lensois. Le club entendrait notamment s’appuyer davantage sur ses talents émergents afin d’étoffer l’effectif sans forcément multiplier les dépenses. Une stratégie qui s’inscrit dans la volonté de conserver un équilibre financier tout en restant compétitif sur la scène nationale et européenne.

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