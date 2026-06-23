Kenzo Kies (21 ans), jeune attaquant du centre de formation de Guingamp, est en état de mort cérébrale après s’être noyé. Natif de Lyon, il est passé dans les catégories jeunes de l’OL et de l’ASSE.

Une nouvelle bouleversante frappe le monde du football. Le jeune Kenzo Kies, 21 ans, passé par les centres de formation de l’OL et de l’ASSE, est actuellement en état de mort cérébrale après un accident survenu dans le Rhône, à Lyon. Selon les premiers éléments rapportés par BFMTV, les faits se sont produits lundi en fin d’après-midi, dans une zone interdite à la baignade. Le joueur se trouvait avec deux amis au moment du drame.

Un parcours de formation entre l’OL et l’ASSE

Né à Lyon, Kenzo Kies avait débuté le football très jeune dans la région. Il a notamment évolué dans plusieurs structures locales avant de rejoindre successivement les centres de formation de l’OL puis de l’ASSE, où il a poursuivi sa progression chez les jeunes. Plus récemment, il avait rejoint la Bretagne et le centre de formation de l’En Avant Guingamp, évoluant principalement avec la réserve en National 3.

Attaquant prometteur, il avait récemment intégré à plusieurs reprises les entraînements du groupe professionnel guingampais sous la direction du staff technique, sans toutefois connaître une apparition officielle en Ligue 2. Son évolution était suivie en interne, avec l’idée d’une progression progressive vers le haut niveau.

Une vague de choc dans les clubs formateurs

Ce drame provoque une forte émotion dans les clubs où il est passé, notamment à l’OL et à l’ASSE, où il avait effectué une grande partie de sa formation. Au-delà du parcours sportif, c’est surtout l’annonce brutale de la situation qui bouleverse les proches, les éducateurs et les anciens coéquipiers. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de l’accident.

Dans un contexte marqué par plusieurs noyades survenues récemment en France, les autorités rappellent l’importance de respecter les zones de baignade surveillées. À seulement 21 ans, Kenzo Kies voyait son parcours professionnel encore en construction. Son état actuel laisse un vide immense dans son entourage et dans les structures qu’il a connues. Le monde du football formateur reste profondément touché par ce drame.