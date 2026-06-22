La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Courtisé au mercato, Zuriko Davitashvili (ASSE, 25 ans) pourrait voir un sérieux prétendant s’éloigner cet été.

Le dossier Zuriko Davitashvili prend une tournure plutôt favorable pour l’ASSE Alors que le mercato estival bat son plein, l’avenir du meilleur joueur de Ligue 2 continue d’alimenter les discussions dans le Forez. Auteur d’une saison solide sous le maillot de l’ASSE, l’ailier géorgien de 25 ans attire logiquement l’attention de plusieurs clubs étrangers, mais la tendance actuelle pourrait finalement jouer en faveur des Verts.

Davitashvili n’est pas la priorité de Besiktas

Si Kilmer Sports Ventures reste ouverte à un départ en cas d’offre satisfaisante, elle ne brade pas pour autant son joueur, bien conscient de sa valeur sportive et de son rôle dans le projet. Parmi les clubs intéressés, le Besiktas apparaît comme un prétendant sérieux mais pas prioritaire. Selon les informations de Besiktas Medya Grup, le club stambouliote suit bien le joueur, mais ne fait pas de son recrutement une priorité absolue. Le club turc aurait en effet d’autres pistes plus avancées pour renforcer son secteur offensif, notamment Leandro Trossard, l’ailier d’Arsenal, placé plus haut dans la short-list des dirigeants.

Trossard intéresse le club turc

Une situation qui représente une bonne nouvelle pour l’ASSE. Moins de concurrence directe signifie mécaniquement plus de chances de conserver un joueur clé, ou à défaut de pouvoir négocier dans de meilleures conditions. Autre élément important dans ce dossier : Besiktas travaille également sur un autre gros coup offensif. Selon La Gazzetta dello Sport, le club turc pousse fortement pour recruter Dusan Vlahovic, avec une offre salariale impressionnante estimée à 10 millions d’euros par an, accompagnée d’une prime à la signature supérieure à 5 millions. Galatasaray suit aussi le dossier, mais reste concentré sur la situation de Mauro Icardi avant de pouvoir avancer.

All-in sur Vlahovic ?

Ces priorités offensives en Turquie réduisent donc encore un peu plus la pression autour de Davitashvili. Moins ciblé en priorité, le joueur de l’ASSE voit un scénario plutôt positif se dessiner à court terme. Pour Kilmer, la situation est donc paradoxale mais encourageante. Le club sait qu’un transfert reste possible si une offre majeure arrive, mais la concurrence actuelle et les choix des clubs intéressés pourraient lui permettre de conserver son atout offensif majeur pour la saison à venir. Dans un mercato souvent imprévisible, cette tendance offre un véritable bol d’air aux dirigeants stéphanois, qui espèrent désormais construire leur projet autour de leur international géorgien.