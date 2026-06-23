La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Les dirigeants de l’ASSE semblent partis pour faire place nette à l’attaque des Verts sur ce mercato estival.

Le grand ménage semble bel et bien lancé à l’ASSE. Alors que les dossiers Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili alimentent déjà les rumeurs du mercato estival, un autre joueur offensif pourrait rapidement quitter le Forez : Djylian N’Guessan.

Une volonté commune de se séparer

Selon Peuple Vert, les discussions autour d’un départ du jeune attaquant avancent progressivement. « Il y a une volonté commune, des deux côtés, de trouver une porte de sortie », explique le média spécialisé. Une situation qui traduit la volonté du joueur de relancer sa carrière ailleurs mais également celle de l’ASSE d’ouvrir un nouveau cycle offensif sous les ordres d’Ian Cathro.

Parmi les clubs intéressés, un candidat semble avoir pris une longueur d’avance. D’après les mêmes sources, l’Eintracht Francfort serait aujourd’hui le mieux placé pour accueillir Djylian N’Guessan. Le club allemand suit attentivement le dossier et disposerait d’un avantage sur les autres prétendants européens. Une destination séduisante pour un jeune joueur en quête de temps de jeu et de progression.

Cathro prépare sa révolution offensive

Pour autant, le transfert est encore loin d’être bouclé. Comme le souligne Peuple Vert, la situation contractuelle du joueur complique les discussions. N’Guessan n’est plus lié à l’ASSE que pour une seule saison, ce qui réduit mécaniquement sa valeur sur le marché. Mais de son côté, le club stéphanois refuse de brader un élément considéré comme un joueur à fort potentiel. Trouver un terrain d’entente sur l’indemnité de transfert pourrait donc nécessiter encore plusieurs semaines de négociations.

Cette possible vente s’inscrit dans un contexte plus large. Avec les incertitudes entourant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, l’attaque stéphanoise pourrait connaître un profond renouvellement cet été. Ian Cathro souhaite façonner un groupe correspondant davantage à ses idées de jeu et Kilmer Sports Ventures semble prêt à l’accompagner dans cette démarche. Les prochaines semaines seront décisives pour déterminer quels attaquants porteront encore le maillot vert au début de la saison.