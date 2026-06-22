ASSE : la Coupe du monde 2026 vire au cauchemar pour Ben Old

Ben Old imaginait sans doute vivre une Coupe du monde fondatrice. Après deux journées, c’est tout l’inverse qui se produit. Cantonné à un rôle de remplaçant avec la Nouvelle-Zélande, le milieu offensif de l’ASSE n’a disputé que 46 minutes depuis le début du Mondial 2026. Un temps de jeu bien loin de ses espérances, alors que les All Whites joueront déjà leur survie dans la compétition lors de leur dernier match de poule.

Après avoir débuté sur le banc face à l’Iran, Ben Old, le polyvalent gaucher de l’ASSE, était entré en jeu à la 68e minute en remplacement du latéral gauche Liberato Cacace, le latéral de Wrexham, en L2 anglaise. Une première apparition trop brève pour permettre au Stéphanois de réellement se mettre en évidence lors du match nul (2-2). Quatre jours plus tard, contre l’Égypte, le scénario s’est répété. Le numéro 11 des Verts a dû patienter jusqu’à la 66e minute pour remplacer Callum McCowatt, l’ailier évoluant à Silkeborg, au Danemark, sans parvenir à changer le cours d’une rencontre qui a définitivement basculé quelques instants plus tard.

Les Kiwis étaient à 1-1 quand il est entré en jeu contre l’Egypte

Pourtant, tout avait parfaitement commencé pour la Nouvelle-Zélande à Vancouver. Les All Whites avaient ouvert le score dès le quart d’heure de jeu et conservaient leur avantage jusqu’à la 58e minute. Mais les Pharaons ont complètement renversé la situation dans la dernière demi-heure. Mohamed Salah a donné l’avantage aux siens à la 67e minute, soit moins d’une minute après l’entrée en jeu de Ben Old, avant que l’Égypte ne scelle son succès (3-1). Peu servi par ses partenaires, le Stéphanois est resté très discret. Il a même vécu un épisode insolite en étant contraint de quitter brièvement la pelouse pour changer de short après que celui-ci eut été déchiré à la suite d’un contact.

Un match couperet face à la Belgique

Après deux journées, le constat est cruel pour Ben Old. Avec seulement 46 minutes disputées et aucune titularisation, l’ancien protégé d’Eirik Horneland et Philippe Montanier peine à trouver sa place dans les plans de son sélectionneur. Une situation forcément frustrante pour un joueur qui espérait profiter de la Coupe du monde pour franchir un cap et revenir à Saint-Étienne avec un statut renforcé.

La Nouvelle-Zélande n’a toutefois pas encore dit son dernier mot. Les All Whites joueront leur qualification pour les seizièmes de finale samedi à 5 heures (heure française) face à la Belgique. Les Diables Rouges, dirigés par Rudi Garcia avec Claude Fichaux dans le staff, ne sont eux non plus pas dans une situation idéale. Après avoir été accrochés par l’Égypte (1-1), ils ont concédé un nouveau match nul contre l’Iran (0-0), une rencontre au cours de laquelle les Iraniens se sont même vu refuser un but pour un hors-jeu infime détecté par la VAR.

Pour Ben Old, cette troisième journée ressemble déjà à un tournant. Une victoire pourrait permettre à la Nouvelle-Zélande de poursuivre son aventure et offrir enfin au joueur de l’ASSE davantage de temps de jeu. En cas d’élimination, cette Coupe du monde laisserait en revanche un goût particulièrement amer à l’un des joueurs les plus prometteurs de l’effectif néo-zélandais.