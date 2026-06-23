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Stade Rennais : Haise a réussi un tour de force historique au Mercato, le PSG et la L1 peuvent trembler ! 

Par Bastien Aubert - 23 Juin 2026, 19:20
Franck Haise (Stade Rennais)
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Il faut remonter à l’été 2018 pour trouver trois recrues estivales au Stade Rennais avant la fin juin. 

Franck Haise imprime déjà sa marque au Stade Rennais. Alors que le mercato estival ne fait que commencer, le club breton affiche une efficacité rarement vue ces dernières années. Avec trois recrues déjà officialisées avant la fin du mois de juin, le club breton réalise une performance que les supporters n’avaient plus observée depuis l’été 2018. Un signal fort envoyé à la concurrence… et notamment au PSG, premier adversaire majeur visé par les Rouge et Noir.

Un précédent qui remonte à 8 ans

Pour retrouver une telle rapidité dans le recrutement rennais, il faut effectivement remonter à l’été 2018. Cette année-là, le Stade Rennais avait enregistré trois arrivées avant la fin du mois de juin :

  • Jakob Johansson (4 juin)
  • Jordan Siebatcheu (12 juin)
  • Romain Del Castillo (20 juin)

Une campagne de recrutement qui avait ensuite débouché sur l’une des périodes les plus réussies de l’histoire récente du club breton.

Trois recrues déjà dans la poche du Stade Rennais 

Cette fois encore, Rennes n’a pas attendu le cœur de l’été pour agir.

Les dirigeants ont déjà sécurisé :

  • Adrien Thomasson (28 mai)
  • Issa Soumaré (16 juin)
  • Gonçalo Oliveira (20 juin)

Trois profils ciblés rapidement afin de permettre à Franck Haise de travailler avec un groupe déjà bien avancé lors de la préparation estivale.

Le PSG déjà dans le viseur

L’objectif est clair : éviter les ajustements tardifs qui perturbent souvent les premières semaines de compétition. Le technicien rennais souhaite disposer de la majeure partie de son effectif dès le début du mois de juillet afin d’installer rapidement ses principes de jeu. Les dossiers d’un défenseur central expérimenté, d’un ailier de percussion et d’un arrière droit restent également prioritaires. Le Stade Rennais n’a donc probablement pas terminé son marché.

Cette anticipation n’est pas anodine. En interne, le Stade Rennais veut arriver prêt pour les premières grandes affiches du championnat, notamment face au PSG. Avec un effectif renforcé plus tôt que prévu et un mercato déjà bien avancé, Franck Haise dispose d’un avantage précieux pour construire les automatismes avant la reprise.

Un message envoyé à la Ligue 1

Au-delà des recrues elles-mêmes, c’est surtout la méthode qui impressionne. Dans un marché souvent bloqué jusqu’au mois d’août, le Stade Rennais a choisi d’anticiper et de sécuriser rapidement plusieurs dossiers importants. Une stratégie qui rappelle les meilleures années du club et qui nourrit déjà les ambitions des supporters. Si les prochains renforts arrivent au même rythme, Rennes pourrait bien débarquer dans la saison 2026-2027 avec l’un des effectifs les plus complets de Ligue 1.

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