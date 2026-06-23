La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Christ Inao Oulaï, qui brille à la Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire, est déjà dans le viseur de plusieurs cadors européens au mercato estival. Le PSG et le FC Barcelone en font partie.

La bataille est lancée sur le marché des milieux de terrain. Révélation de la Coupe du Monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, Christ Inao Oulaï attire déjà les regards des plus grands clubs européens.

Le PSG et le FC Barcelone en première ligne pour Oulaï

Sous les couleurs de Trabzonspor, le jeune milieu de terrain de 20 ans a rapidement pris une nouvelle dimension. Sa capacité à récupérer les ballons, casser les lignes et se projeter vers l’avant en fait un profil très recherché sur le marché européen. Ses performances en sélection ivoirienne durant le Mondial ont confirmé cette montée en puissance, renforçant encore davantage son attractivité.

Selon SportsBoom, deux géants européens suivent particulièrement de près son évolution : le PSG et le FC Barcelone. Les deux clubs voient en lui un milieu capable d’apporter intensité, projection et volume de jeu, trois qualités très recherchées dans le football moderne. Mais ils ne sont pas seuls sur le dossier.

Un prix déjà fixé à 50 M€

En Premier League, plusieurs clubs surveillent également la situation du joueur. Chelsea et Tottenham suivent attentivement ses performances, preuve de l’intérêt grandissant autour de son profil. Cette concurrence internationale confirme que Christ Inao Oulaï est désormais installé dans la catégorie des jeunes talents les plus convoités de sa génération. Conscient de l’explosion de son joueur, Trabzonspor a déjà fixé ses conditions.

Le club turc réclamerait environ 50 millions d’euros pour envisager un départ cet été. Un montant élevé, mais cohérent au regard de son âge, de son potentiel et de son impact déjà visible sur la scène internationale. Entre le PSG, le FC Barcelone et les clubs anglais, la bataille promet d’être intense dans les prochaines semaines. Chaque performance en Coupe du Monde pourrait encore faire grimper sa valeur et accélérer les négociations.