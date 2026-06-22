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FRANCE

FC Barcelone, PSG Mercato : Julian Alvarez lâche une énorme bombe sur son avenir !

Par Fabien Chorlet - 22 Juin 2026, 23:28
Julian Alvarez lors d'Argentine - Autriche

Convoité par le FC Barcelone et le PSG, Julian Alvarez a lâché une déclaration forte sur son avenir.

Annoncé dans le viseur du FC Barcelone depuis de nombreux mois et également suivi de près par le Paris Saint-Germain, Julian Alvarez pourrait bien être l’un des grands feuilletons du mercato estival. Auteur de prestations remarquées sous les couleurs de l’Atlético Madrid et de l’Argentine, l’ancien attaquant de Manchester City continue de voir sa cote grimper sur le marché des transferts. Malgré l’importance qu’il occupe dans le projet de Diego Simeone, son avenir chez les Colchoneros semblerait aujourd’hui plus incertain que jamais. Et pour cause, le champion du monde argentin n’aurait jamais caché son admiration pour le Barça, qui apparaîtrait depuis longtemps comme sa destination privilégiée en cas de départ.

« La meilleure chose pour moi est un transfert »

Après la victoire de l’Argentine face à l’Autriche (2-0), lors de la deuxième journée de la phase de poules de la Coupe du monde 2026, Julian Alvarez est sorti du silence concernant son avenir. L’attaquant argentin a affiché sa volonté de quitter les Colchoneros cet été, faisant ainsi un grand pas vers un départ lors du mercato estival.

« La meilleure chose pour moi est un transfert. Je veux réaliser mon rêve ! », a confié l’ancien joueur de Manchester City dans des propos rapportés par le journaliste italien Fabrizio Romano. Une sortie médiatique qui risque de faire beaucoup de bruit en Espagne et qui pourrait relancer de plus belle les spéculations autour d’une arrivée au FC Barcelone, où son profil est particulièrement apprécié. Reste désormais à savoir si les dirigeants catalans seront en mesure de trouver un accord avec l’Atlético Madrid, peu enclin à laisser partir l’une de ses principales stars.

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