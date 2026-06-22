Auteur d’une première saison insuffisante à l’ASSE, Joao Ferreira (25 ans) aurait des circonstances atténuantes. Suffisant pour faire partie des plans d’Ian Cathro chez les Verts ?

Et si la meilleure recrue estivale de l’ASSE était déjà au club ? Très critiqué durant la saison passée pour ses performances jugées insuffisantes, João Ferreira pourrait bénéficier d’un regard totalement différent dans les prochains mois. Le latéral portugais de 25 ans a révélé avoir évolué une grande partie de l’exercice avec un problème physique persistant, susceptible d’expliquer ses difficultés sous le maillot stéphanois. À l’heure où Ian Cathro prépare son effectif pour la saison à venir, cette révélation pourrait bien changer la donne.

Une saison disputée dans la douleur

Dans une vidéo récemment relayée sur les réseaux sociaux, João Ferreira est revenu sur les nombreux pépins physiques qui ont perturbé son adaptation à l’ASSE : « Je vais peut-être te faire un petit résumé de l’année. J’ai eu une déchirure postérieure. Ensuite, j’ai recommencé à jouer et j’ai commencé à ressentir quelques douleurs, encore une fois à l’arrière. Après, j’ai essayé de gérer un peu l’effort physique tout au long de l’année. » Des confidences qui permettent de mieux comprendre certaines prestations irrégulières du défenseur portugais. À un poste où les courses répétées et les efforts à haute intensité sont essentiels, évoluer avec une gêne musculaire chronique représente un handicap considérable.

L’analyse de l’ostéopathe portugais Rafael Carneiro apporte un éclairage particulièrement intéressant sur le dossier. Selon le spécialiste, dont les propos sont relayés par Peuple Vert, le problème ne provenait pas directement de la zone douloureuse mais des compensations développées après la blessure initiale : « Le problème, ce ne sont pas les jambes. Ce n’est pas l’articulation. Ton articulation est un peu bloquée d’un côté, mais quand on travaille dessus, tout va bien. » Avant d’ajouter : « Tu as plutôt une différence de longueur musculaire liée probablement à une déchirure. Tu n’utilises pas bien ce côté-là et l’autre commence à être surchargé, plus tendu. » Une situation fréquente chez les sportifs de haut niveau. En cherchant à protéger une zone fragilisée, le corps modifie naturellement ses schémas de mouvement, créant parfois d’autres douleurs et déséquilibres.

Un nouveau départ pour Ferreira à l’ASSE ?

L’aspect le plus encourageant concerne toutefois la suite. Après une analyse approfondie de sa force musculaire, de ses asymétries et de ses mouvements, un programme de travail spécifique a été mis en place. L’objectif est simple : permettre au joueur de retrouver l’intégralité de ses capacités physiques et reprendre sans douleur. Pour Ian Cathro, cette nouvelle est loin d’être anodine. Si João Ferreira retrouve enfin tous ses moyens, l’ASSE pourrait disposer d’un joueur totalement différent de celui aperçu la saison passée.

Dans un mercato où chaque euro compte, récupérer un joueur à son meilleur niveau peut parfois valoir une recrue. Le cas Ferreira pourrait parfaitement illustrer ce scénario. Arrivé avec certaines attentes mais freiné par les blessures, le Portugais dispose encore d’une marge pour convaincre dans le Forez. Les prochaines semaines seront déterminantes, mais une chose est sûre : les supporters stéphanois pourraient découvrir une nouvelle version de João Ferreira lors du prochain exercice. Et si c’était finalement l’une des meilleures nouvelles de l’été pour l’ASSE ?