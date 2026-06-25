FC Nantes : la Coupe du Monde apporte une très bonne surprise à Der Zakarian

Auteur d’une Coupe du monde remarquée sous les couleurs d’Haïti, Jean-Kévin Duverne est en train d’offrir une belle surprise au FC Nantes.

Alors que le FC Nantes surveille avec attention le parcours de ses internationaux à la Coupe du monde 2026, Jean-Kévin Duverne vient probablement de signer une nouvelle prestation qui pourrait changer son été. Face au Maroc, le défenseur haïtien a été l’un des grands artisans du match spectaculaire livré par les Grenadiers malgré la défaite (4-2), en délivrant deux passes décisives qui ont mis en difficulté l’une des meilleures sélections africaines du tournoi.

Déjà observé lors de son duel face au Brésil quelques jours plus tôt, Duverne a cette fois franchi un cap en se montrant décisif offensivement. Sur l’ouverture du score haïtienne, il a parfaitement accompagné son action côté droit avant de servir un ballon dangereux dans la surface qui a conduit au premier but du match. Quelques minutes plus tard, le latéral a remis ça en offrant à Wilson Isidor un ballon que l’attaquant a transformé d’une frappe puissante pour redonner l’avantage aux siens.

Une vitrine mondiale idéale pour le FC Nantes

Pour le FC Nantes, cette montée en puissance tombe au meilleur moment. De retour de prêt cet été et sous contrat jusqu’en 2027, Jean-Kévin Duverne fait partie des dossiers susceptibles d’animer le mercato nantais. Son exposition durant la Coupe du monde est déjà considérée comme un atout potentiel pour valoriser sa cote auprès des recruteurs étrangers.

Après avoir attiré l’attention lors de son face-à-face avec Vinicius Junior contre le Brésil, le défenseur de 28 ans a démontré face au Maroc qu’il pouvait également peser dans le dernier tiers du terrain. Une dimension supplémentaire qui pourrait convaincre certains clubs de passer à l’action dans les prochaines semaines.

Une valeur marchande en hausse

Même si Haïti quitte la compétition sans avoir décroché le moindre point, les prestations individuelles de Duverne n’auront pas laissé les observateurs indifférents. Dans un football où la visibilité internationale joue un rôle majeur dans l’évaluation des joueurs, un Mondial réussi peut rapidement faire évoluer les perceptions et les opportunités de transfert.

Pour les dirigeants nantais, qui cherchent à reconstruire un effectif compétitif tout en surveillant leurs équilibres financiers, chaque bonne performance de l’international haïtien représente une opportunité supplémentaire. Après avoir espéré un « beau chèque » grâce à son exposition face au Brésil, le FCN dispose désormais d’un argument supplémentaire : celui d’un joueur capable d’être décisif sur la plus grande scène du football mondial.

En pleine Coupe du Monde, Jean-Kévin Duverne est peut-être en train d’offrir au FC Nantes une très bonne surprise venue des États-Unis. Et même s’il venait à rester à Nantes, Michel Der Zakarian récupérerait un joueur en pleine confiance pour cette saison de Ligue 2. Quoiqu’il arrive, le FCN serait donc grand gagnant de l’opération.