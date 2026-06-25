Pronostic Nouvelle-Zélande – Belgique : les Belges éliminés du Mondial 2026 ?

Voici l’analyse complète du match de poule de la Coupe du monde 2026 entre la Nouvelle-Zélande et la Belgique, ainsi que notre pronostic pour cette rencontre.

La Belgique connaît un début de Mondial 2026 très compliqué. Accrochés par l’Égypte (1-1), puis tenus en échec par l’Iran (0-0) lors de leurs deux premiers matchs de poule, les Belges n’ont plus le droit à l’erreur. Ils devront impérativement s’imposer face à la Nouvelle-Zélande, dans la nuit de vendredi à samedi (5h), pour décrocher leur qualification pour les 16es de finale.

Coupe du monde 2026 – Nouvelle-Zélande vs Belgique

Samedi 27 juin 2026 · 5h · BC Place

Nouvelle-Zélande : un exploit ou la porte

La Nouvelle-Zélande aborde cette troisième journée avec un mince espoir de qualification. Après avoir accroché l’Iran lors de son entrée en lice (2-2), les All Whites ont ensuite chuté face à l’Égypte (3-1). Avec un seul point au compteur, les Néo-Zélandais sont dos au mur et devront impérativement s’imposer face à la Belgique pour espérer voir les 16es de finale.

Portée par Chris Wood, encore passeur décisif lors du premier match, la Nouvelle-Zélande a montré qu’elle pouvait poser des problèmes offensivement. Mais face aux Diables Rouges, l’écart de talent reste important. Pour créer la surprise, les hommes de Darren Bazeley devront afficher une solidité défensive bien supérieure à celle montrée contre l’Égypte.

Belgique : les Diables Rouges n’ont plus le droit à l’erreur

La Belgique connaît un début de Mondial 2026 très compliqué. Accrochés par l’Égypte (1-1), puis tenus en échec par l’Iran (0-0), les Belges n’ont toujours pas remporté le moindre match dans cette phase de poules. Avec deux points, les Diables Rouges restent en position de se qualifier, mais ils devront impérativement hausser le ton pour éviter une énorme désillusion.

Sur le papier, la Belgique possède largement les armes pour faire la différence. Mais les hommes de Rudi Garcia ont pour l’instant manqué d’inspiration dans le jeu et n’ont inscrit qu’un seul but en deux rencontres. Le probable retour de Jérémy Doku dans le onze pourrait toutefois apporter de la percussion et offrir davantage de solutions à Romelu Lukaku dans la surface.

Les confrontations entre les deux nations

La Nouvelle-Zélande et la Belgique ne se sont encore jamais affrontées en match officiel ou amical majeur.

Cette rencontre constituera donc une grande première entre les deux sélections.

Les compos probables

La compo probable de la Nouvelle-Zélande : Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Bell, Stamenic – McCowatt, Singh, Just – Wood.

Absent : Aucun.

La compo probable de la Belgique : Courtois – Meunier, Theate, Mechele, De Cuyper – Raskin, Tielemans – Saelemaekers, de Bruyne, Doku – Lukaku.

Absents : Debast (blessé), Ngoy (suspendu).

Les joueurs à suivre

Chris Wood (Nouvelle-Zélande) : L’attaquant de Nottingham Forest reste la principale menace offensive des All Whites. Déjà impliqué lors du premier match contre l’Iran, il devra se montrer efficace dans la surface si la Nouvelle-Zélande veut croire à un exploit face à une Belgique sous pression.

Jérémy Doku (Belgique) : Son retour attendu pourrait changer beaucoup de choses pour les Diables Rouges. Par sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à faire exploser un bloc bas, l’ailier de Manchester City peut être l’élément capable de débloquer une attaque belge jusque-là trop prévisible.

Les tendances des cotes : la Belgique immense favorite

Issue Cote Victoire de la Nouvelle-Zélande 18,50 Match nul 8,50 Victoire de la Belgique 1,16

Les bookmakers voient très largement la Belgique s’imposer dans cette rencontre. Malgré son début de Mondial poussif, la sélection belge reste nettement supérieure sur le papier et possède 80 % de chances de victoire d’après les probabilités issues des cotes. La Nouvelle-Zélande, elle, apparaît comme un très gros outsider malgré son obligation de gagner.

Nos pronostics pour Nouvelle-Zélande – Belgique

Victoire de la Belgique : Les Diables Rouges ont déçu jusqu’ici, mais leur qualité individuelle devrait finir par faire la différence face à une équipe néo-zélandaise plus limitée. Avec l’obligation de répondre présent, la Belgique semble mieux armée pour aller chercher sa qualification.

La Belgique gagne sans forcément dérouler : Les Belges devraient dominer, mais leur manque d’efficacité depuis le début du tournoi incite à la prudence. Face à une Nouvelle-Zélande qui jouera sa survie, ce match pourrait être plus accroché que ne le suggèrent les cotes.

Score possible

0-2 pour la Belgique : La Nouvelle-Zélande devrait tenter de jouer crânement sa chance, mais la Belgique possède trop de talent pour passer à côté d’un tel rendez-vous. Après deux matchs frustrants, les Diables Rouges pourraient enfin débloquer leur compteur de victoires et valider leur billet pour les 16es de finale.