ASSE : la famille de Kenzo Kies sort du silence et rétablit la vérité sur son état

Un message publié sur les réseaux sociaux par le cousin de Kenzo Kies, formé à l’ASSE, rétablit la vérité sur l’état du joueur, annoncé en mort cérébrale.

L’inquiétude reste totale autour de Kenzo Kies, ancien joueur de l’ASSE désormais à Guingamp déclaré en mort cérébrale après s’être noyé dans le Rhône. Alors que de nombreuses rumeurs circulaient sur son état de santé, son cousin a pris la parole afin de rétablir la vérité et appeler au calme.

« Svp arrêtez de parler quand vous n’avez pas de source. On a passé la journée à l’hôpital à son chevet, il se bat encore et il n’y a pas de diagnostic de mort cérébrale. Svp priez pour lui et qu’Allah lui donne la force nécessaire ❤️ », peut-on lire dans ce message relayé sur les réseaux sociaux.

Une vague d’émotion dans le monde du football français

Une prise de parole forte qui vise à couper court aux informations ayant circulé ces dernières heures autour de l’ancien joueur passé par le centre de formation de l’ASSE. La version officielle évoque un état de mort cérébrale après l’accident de Kenzo Kies survenu dans la région lyonnaise, mais aucune communication officielle de la famille n’avait confirmé ce diagnostic.

Formé à l’ASSE, Kenzo Kies avait quitté le Forez après plusieurs années passées au centre de formation. Son grave accident suscite aujourd’hui une vague d’émotion dans le monde du football français. Alors que le joueur de 21 ans reste hospitalisé, sa famille demande avant tout du respect et du silence face aux rumeurs.

Ce mercredi, l’ASSE a d’ailleurs posté un message de soutien sur ses réseaux : « Stéphanois pendant sept ans, Kenzo Kies fait face à un moment d’une immense gravité, accompagné par les siens. Particulièrement marquée par ce drame, l’AS Saint-Étienne tient à exprimer tout son soutien et son affection à sa famille. Kenzo, l’ensemble du Peuple Vert pense à toi. 💚 ».