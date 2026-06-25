OM : le nom du Vélodrome dévoilé, un accord financier important bouclé !

C’est une annonce forte pour l’Olympique de Marseille et toute la ville. Le stade marseillais va désormais porter le nom de CEPAC Vélodrome, dans le cadre d’un accord de naming conclu pour les sept prochaines années avec la Caisse d’Épargne CEPAC.

Selon les informations de RMC, ce nouveau partenariat rapportera légèrement plus que les 2,5 millions d’euros annuels précédemment versés par Orange. Un apport financier important pour l’OM, qui sécurise ainsi une nouvelle source de revenus sur le long terme.

Un partenaire local pour le stade de l’OM

Ce changement de nom ne concerne pas seulement l’aspect économique. La Caisse d’Épargne CEPAC, implantée historiquement dans la région, devient associée à l’un des symboles les plus forts de Marseille.

Benoît Payan, maire de Marseille, a salué cette nouvelle étape : « La Ville de Marseille se réjouit qu’un partenaire local historique s’engage dans cette magnifique aventure qu’est l’Olympique de Marseille. »

Une manière de renforcer encore le lien entre le club, son stade et son territoire.

Benoît Payan rappelle l’importance du Vélodrome

Le maire de Marseille a également insisté sur la place unique qu’occupe l’enceinte dans le cœur des habitants : « Notre stade est le symbole et la fierté de notre ville : il est un trésor des Marseillaises et des Marseillais. »

Le CEPAC Vélodrome devrait donc accompagner les grandes soirées de l’OM durant les sept prochaines années. Un nouveau nom, mais un stade qui gardera évidemment toute sa ferveur et son identité auprès des supporters marseillais.

Une bonne opération financière pour l’OM

Dans un contexte où les clubs cherchent à diversifier leurs revenus, cet accord de naming représente une opération stratégique pour l’OM. Avec un montant annoncé au-dessus des 2,5 millions d’euros par saison, le club marseillais obtient un soutien financier durable tout en s’appuyant sur une marque locale reconnue.

Le Vélodrome entre ainsi dans une nouvelle ère, avec la CEPAC comme nouveau partenaire majeur.