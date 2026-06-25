PSG Mercato : après Kolo Muani et Thuram, un nouveau deal surprise bientôt bouclé ?

Déjà en discussions avec le PSG pour Randal Kolo Muani, la Juventus pourrait profiter de ses échanges avec les dirigeants parisiens pour avancer sur un autre dossier surprise.

Les relations entre le PSG et la Juventus pourraient encore s’intensifier cet été. Alors que les négociations autour de Randal Kolo Muani se poursuivent depuis plusieurs semaines, les dirigeants turinois auraient désormais coché le nom de Kang-In Lee pour renforcer leur secteur offensif.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le milieu offensif sud-coréen du PSG est devenu une piste sérieuse pour la Vieille Dame, qui cherche une alternative crédible à Brahim Diaz. Le Marocain du Real Madrid reste la priorité de Luciano Spalletti, mais son avenir en Espagne demeure flou et aucune décision définitive ne devrait être prise avant la fin du mercato.

Kang-In Lee, le plan B de la Juventus

Dans ce contexte, la Juventus aurait activé un plan B nommé Kang-In Lee. Les discussions engagées avec le PSG concernant Kolo Muani auraient permis aux dirigeants italiens d’évoquer également la situation de l’international sud-coréen, dont le profil plaît beaucoup à Turin.

Âgé de 25 ans, Lee est apprécié pour sa polyvalence, sa qualité technique et sa capacité à évoluer aussi bien dans l’axe que sur un côté. Sous les ordres de Luis Enrique, il a toutefois dû composer avec une forte concurrence offensive au sein de l’effectif parisien. Cette situation pourrait ouvrir la porte à un départ en cas d’offre jugée satisfaisante.

Kolo Muani toujours au cœur des discussions

En parallèle, le dossier Randal Kolo Muani reste une priorité pour la Juventus. Les dirigeants bianconeri travaillent toujours à un accord avec le PSG afin de conserver l’attaquant français, même si les modalités du transfert font encore l’objet de discussions. Plusieurs médias italiens évoquent un prêt avec obligation d’achat, tandis que Paris privilégierait un transfert définitif.

L’intérêt parisien pour Khéphren Thuram a également été mentionné ces dernières semaines, alimentant les spéculations autour d’éventuelles opérations croisées entre les deux clubs. Toutefois, aucun échange concret n’aurait encore été validé à ce stade.

Un nouveau chantier entre Paris et Turin ?

Avec Kolo Muani au centre des négociations et Kang-In Lee désormais cité parmi les cibles de la Juventus, les discussions entre le PSG et le club italien pourraient prendre une nouvelle ampleur dans les prochaines semaines. Sous contrat avec Paris jusqu’en 2028, le Sud-Coréen conserve une belle cote sur le marché européen, où l’Atlético de Madrid suit également son dossier avec attention.

Le mercato est encore long, mais une chose est sûre : après les dossiers Kolo Muani et Thuram, un nouveau feuilleton PSG-Juventus pourrait bien être en train de naître.