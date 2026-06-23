Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

Comme déjà expliqué ce lundi, le dossier Kang In Lee se décante en interne puisque le milieu de terrain du PSG fait un pas vers la porte de sortie.

Le départ de Kang-In Lee semble désormais prendre une tournure très concrète. Alors que le PSG poursuit son chantier estival, le milieu offensif sud-coréen apparaît plus que jamais sur le départ. Peu utilisé de manière régulière par Luis Enrique ces derniers mois, l’ancien joueur de Majorque pourrait rapidement quitter la capitale afin de retrouver un rôle plus important dans un nouveau projet. Et selon les dernières informations de Média Foot, le dossier avance à grande vitesse.

Un accord déjà trouvé entre Paris et l’Atlético

D’après le média spécialisé, un accord verbal existerait déjà entre le PSG et l’Atlético de Madridconcernant un futur transfert de Kang-In Lee. Les deux clubs auraient trouvé un terrain d’entente sur les grandes lignes de l’opération, estimée autour de 30 millions d’euros. Une avancée majeure qui place désormais le club madrilène en position de favori dans ce dossier.

Si les discussions entre les deux clubs sont bien engagées, tout n’est pas encore totalement bouclé. L’Atlético doit désormais convaincre le joueur et son entourage. Les négociations contractuelles constituent la dernière étape avant une éventuelle officialisation. À Madrid, Kang-In Lee pourrait bénéficier d’un temps de jeu plus important et intégrer un projet où sa polyvalence offensive serait particulièrement valorisée. Une perspective qui séduit les dirigeants espagnols depuis plusieurs années.

L’Arabie saoudite prête à perturber l’opération ?

Mais alors que l’Atlético semblait avoir pris une longueur d’avance décisive, un nouvel acteur pourrait rebattre les cartes. Selon les mêmes sources, plusieurs clubs saoudiens ont été informés de la situation du joueur et préparent actuellement leur offensive. Avec leur puissance financière, ces formations pourraient proposer des conditions salariales bien supérieures à celles offertes par les clubs européens. Reste à savoir si Kang-In Lee privilégiera un projet sportif ambitieux en Europe ou s’il sera tenté par les offres venues du Golfe.

Du côté du PSG, ce départ potentiel s’inscrit dans la stratégie de réajustement de l’effectif menée par Luis Enrique. Malgré des qualités techniques reconnues, Kang-In Lee n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable dans la rotation parisienne. Son départ permettrait au club de récupérer une indemnité intéressante tout en libérant une place dans l’effectif. À seulement quelques semaines de la reprise, le dossier semble désormais entrer dans sa phase décisive. Entre l’accord trouvé avec l’Atlético et l’intérêt grandissant de l’Arabie saoudite, l’avenir du Sud-Coréen pourrait se jouer très rapidement.