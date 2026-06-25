OM Mercato : accord trouvé pour le départ de Rulli cet été !

Le gardien de l’Olympique de Marseille, Geronimo Rulli, serait prêt à faire son retour en Argentine.

L’avenir de Geronimo Rulli pourrait s’écrire loin de Marseille. D’après les informations relayées par le média argentin Boca Noticias, le gardien de l’OM aurait accepté l’idée de rejoindre Boca Juniors à l’issue de la Coupe du monde 2026. Le président du club argentin, Juan Román Riquelme, devrait désormais entrer en discussion avec les dirigeants marseillais afin d’étudier les modalités d’un éventuel transfert.

Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2027, l’international argentin de 34 ans reste un élément important de l’effectif phocéen. Toutefois, son envie présumée de rentrer au pays pourrait rebattre les cartes durant ce mercato estival.

Boca Juniors insiste depuis plusieurs semaines

L’intérêt de Boca Juniors pour Geronimo Rulli ne date pas d’hier. Ces dernières semaines, plusieurs médias argentins ont révélé que le club de Buenos Aires avait déjà pris contact avec l’entourage du champion du monde 2022 afin de sonder sa situation et sa volonté de revenir en Argentine.

Le géant argentin cherche à renforcer son secteur défensif et voit en Rulli un profil expérimenté, capable d’apporter immédiatement son leadership et son vécu du très haut niveau. Le gardien marseillais occupe actuellement le rôle de doublure d’Emiliano Martínez avec l’Albiceleste lors du Mondial 2026.

L’OM face à un choix stratégique

Si l’accord entre le joueur et Boca Juniors venait à se confirmer, l’OM devrait rapidement se positionner. Le club marseillais conserve une certaine marge de manœuvre grâce au contrat courant jusqu’en 2027, mais un départ permettrait également de récupérer une indemnité de transfert pour un joueur de 34 ans.

Du côté de Marseille, les signaux restent néanmoins contradictoires. Certaines sources indiquent que la direction souhaiterait conserver l’ancien gardien de l’Ajax et de Villarreal pour la saison 2026-2027, tandis que l’intérêt persistant de Boca continue d’alimenter les spéculations.

Marseille déjà contraint de réfléchir à l’après-Rulli ?

Un départ de Geronimo Rulli obligerait forcément l’OM à explorer le marché des gardiens. Alors que le club cherche à construire un effectif compétitif pour la prochaine saison, la succession du champion du monde argentin pourrait rapidement devenir l’un des dossiers prioritaires du mercato marseillais.

La situation devrait se décanter dans les prochaines semaines, une fois le parcours de l’Argentine terminé à la Coupe du monde. D’ici là, Boca Juniors pourrait passer à l’offensive pour tenter de convaincre définitivement les dirigeants olympiens.